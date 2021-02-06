ممنوع اللمس أو السيلفي.. حقائق لا تعرفها عن العائلة المالكة البريطانية

تحكم العائلات الملكية والإمبراطوريات عادات وتقاليد وبرتوكلات تجعل منهم اناس مميزون يطبقون طقوس مختلفة عن باقي الشعب، قد تكون تلك البرتوكلات المفروض تتسم بالغرابة ولكنهم لا يستطيعون أن يحيدو عنها، والعائلة المالكة البريطانية واحدة من العائلات التي تحكمها بروتوكلات صارمة للغاية، إليكم بعض من هذه العادات والتقاليد.





1. عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية





تحتفل الملكة بعيد ميلادها مرتين في شهرين مختلفين، فهي ولدت في 21 أبريل 1926 ، وهذا هو عيد ميلادها الفعلي والذي تحتفل به على انفراد مع العائلة.

ولكن لديها أيضًا عيد ميلاد عام في ثاني يوم سبت من شهر يونيو ، والذي يتم الاحتفال به بحفل Trooping the Colour السنوي.









2. بروتوكول تحية الملكة وأفراد العائلة المالكة





عند تحية الملكة ، عادةً ما يحني الرجال رؤوسهم بينما تنتحي النساء بأدب بأجسادهم، في هذه الأيام المصافحة مقبولة أيضًا، والصحيح عند مخاطبة الملكة هو "جلالتك" في المقام الأول ثم "سيدتي" بعد ذلك.





3. الملكة تحطم الرقم القياسي





تعد الملكة إليزابيث الثانية أطول ملوك بريطانيين حكمًا فهي تبلغ من العمر 94، وقد اعتلت العرش في عام 1952 عن عمر يناهز 25 عامًا فقط. ليس هذا فقط، فهي أيضًا أطول فترة حكم في العالم.





4. ممنوع اللمس





هناك قاعدة قديمة بانه يمنع الغرباء من لمس أي شخص من العائلة المالكة، ولكن حطم أفراد العائلة المالكة الأصغر سنًا تلك القاعدة إلى حد ما، فهم أكثر انفتاحًا في احتضانهم للشخصيات العامة والمشاهير وأفراد الجمهور عندما يحيونهم.





5. توخي الحذر بشأن قبول الهدايا





ينص البروتوكول الملكي على أنه يجب عليهم رفض أي هدايا "حيث توجد مخاوف بشأن ملاءمة أو دوافع المتبرع أو الهدية نفسها.





أيضًا ، جميع الهدايا التي يتم تقديمها لأي فرد من أفراد العائلة المالكة تنتمي إلى النظام الملكي بأكمله، لذلك فإن الأمر متروك للملكة لتقرير ما سيحدث لهم.





6. لا يمكن للعائلة المالكة التوقيع على أتوجرافات أو التقاط صور سيلفي





قاعدة التوقيع موجودة لمنع أي شخص من تزوير توقيع الملك، بينما يسمح أحيانًا لأفراد العائلة المالكة الأصغر سنًا بالصور الذاتية"سيلفي" ، ولكن الملكة لا تقبل ذلك مطلقًا.









7. ارتداء الملكة دائمًا الملابس البراقة





تحب الملكة اللون الأخضر والوردي والأصفر والأزرق في الغالب، ولكن كل ما ترتديه الملكة إليزابيث سيكون ملفتًا للنظر، وهذا حتى يتمكن الناس من رؤيتها بسهولة وسط حشد من الناس ، خاصة أثناء الحفلات الملكية. وأوضحت: "لا يمكنني ارتداء الملابس البيجية ، لأن لا أحد يستطيع التعرف علي هكذا".









8. يمكن للملكة السفر بدون جواز سفر





وذلك لأن جوازات السفر البريطانية تصدر باسم جلالة الملكة ، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى جواز سفر. وجه الملكة موجود أيضًا على العملات المعدنية والأوراق النقدية في المملكة المتحدة ، لذلك في الحالة غير المحتملة التي يُطلب منها تقديم بطاقة هوية ، يمكنها استخدام ذلك. لا ينطبق هذا على أي فرد آخر من العائلة المالكة ، وجميعهم لديهم جوازات سفر خاصة بهم.









9. الملكة لا تحتاج إلى رخصة للقيادة ولم تجرِ اختبار قيادة قط





في سن 94 ، لا تزال الملكة تُشاهد بانتظام خلف مقود سيارتها وهي تتجول في أراضيها، ولكن سبب عدم احتياجها إلى ترخيص، تمامًا مثل جوازات السفر في المملكة المتحدة، تصدر جميعها باسمها.





وكجزء من امتيازاتها ، فهي أيضًا غير مطالبة بالحصول على لوحة ترخيص على سيارتها لتتمكن من قيادتها.









10. تسافر الملكة مع إمدادها بالدم

لا تسافر الملكة إليزابيث فقط مع حاشية مكونة من 34 شخصًا ، بما في ذلك طبيب في البحرية الملكية ، بل تأخذ أيضًا دمائها في حالة حدوث أي شيء لها.





خاصة إذا كان مستشاروها الصحيون يعتقدون أن الوجهة التي تزورها بها إمدادات دم "مشكوك فيها" ، فإن لديها إمداداتها الاحتياطية.













11. إذا توقفت الملكة عن الأكل ، يجب على الجميع التوقف أيضًا

البروتوكول الملكي ينص على أنه ، سواء كانت مأدبة رسمية أو علاقة خاصة مثل عشاء عيد الميلاد في ساندرينجهام ، يجب على الجميع على الطاولة، بما في ذلك أفراد العائلة المالكة أن يتبعوها ويفعلوا كما تفعل.

لذلك إذا توقفت الملكة عن الأكل ، يجب على الجميع ، سواء كانوا ممتلئين أم لا، كما أنها تكره الثوم ، لذلك لن يتم تقديمه على مائدتها أبدًا.









12. تحب المشروبات الكحولية

ليس سرًا أن الملكة تحب الاستمتاع بالمشروبات الكحولية، ولكن تبين أنها تستمتع بانتظام بكأس من النبيذ مع الغداء، وكأس من الشمبانيا أو مارتيني جاف كل مساء.









14. عملت الملكة كميكانيكي عسكري خلال الحرب العالمية الثانية





شاركت الملكة إليزابيث خلال الحرب العالمية الثانية، وحتى يومنا هذا لا تزال العضوة الوحيدة في العائلة المالكة التي انضمت إلى القوات المسلحة البريطانية والرئيسة الحية الوحيدة التي خدمت في الحرب العالمية الثانية.





15. إذن الملكة للزواج





يجب على أول ستة في ترتيب العرش الحصول على إذن الملكة قبل أن يتمكنوا من الزواج، وإذا رفضت حق النقض ، فلن يتم عقد الزفاف.





وأي شخص يتزوج من العائلة المالكة لن يصبح ملكًا أو ملكة. سيعرفون باسم الملك - القرين ، مثل زوج الملكة الأمير فيليب ، أو الملكة - القرينة ، والتي ستصبح كيت ميدلتون ذات يوم.









16. الوقوف على الميزان بعد الأكل





ربما يكون هذا أحد أكثر التقاليد الملكية غرابة، حيث يجب أن يزن أفراد العائلة المالكة أنفسهم قبل وبعد غداء عيد الميلاد، تعود هذه العادة إلى أوائل القرن العشرين عندما كان الملك إدوارد السابع قلقًا من أن الناس لا يأكلون ما يكفي.