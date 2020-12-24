أم تبتكر حيلة ذكية لحماية طفلتها من الأذى أثناء تعلم المشي.. شاهد

ابتكرت أم حيلة ذكية تهدف للحفاظ على سلامة طفلتيها وحمايتهما من التعرض لأي إصابات في الرأس أثناء تعلم المشي، حيث قامت بتثبيت قطع إسفنجية في مجموعة من قبعات الاستحمام (Shower Caps)، وذلك لإعداد ما أُطلق عليه اسم "قبعة أمان" في منزلها وبتكلفة لا تُذكر، كما يتبين في القطات المرفقة.





وتناولت تقارير وسائل إعلام عديدة الفكرة البسيطة والمبتكرة التي ابتكرتها هذه السيدة "مارجريتا نيميروفسكايا"، وهي من مدينة "سوتشي" الروسية، بأبسط الإمكانيات.









وأوضح تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "مارجريتا" تمكنت من حياكة بعض إسفنجات المطبخ على مجموعة متعددة الألوان من قبعات الاستحمام، وكانت قد اختبرت مدى فعالية فكرتها أولًا مع طفلتها ذات العامين "إميليا"، قبل أن تستخدم الفكرة ذاتها مع ابنتها "ليليا"، البالغة من العمر 11 شهرًا.





ونقلت "ديلي ميل" عن "مارجريتا نيميروفسكايا" قولها إن هذه الفكرة جاءتها فجأة، مشيرة إلى أن "قبعة الأمان" التي ابتكرتها تتيح لطفلتيها تعلم الوقوف والمشي والتعود على المساحة المحيطة بهما دون خوف من التعرض لإصابات أو كدمات في الرأس، وقد كانت حريصة أثناء إعداد هذه القبعات على أن تكون ملائمة للطفلتين دون أن تسبب لهما إزعاجًا أو ضيقًا أثناء الحركة أو اللعب.









وبعد أن تأكدت من أن فكرتها فعالة، بدأت الأم في تصوير ابنتيها "إميليا" و"ليليا" أثناء ارتدائهما "قبعة الأمان"، وشاركت اللقطات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت لمتابعيها أن هذه الفكرة تساعد فعليًا في حماية طفلتيها من الأذى في حال سقوطهما وتقلل من احتمالية تعرضهما لإصابات في الرأس.



