بعد هروبها لمدة 20 عامًا.. امرأة متهمة بـ7 جرائم قتل خلف القضبان.. تفاصيل

مثلت امرأة صينية تواجه اتهامات بارتكاب 7 جرائم قتل للمحاكمة في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد أن ظلت هاربة لمدة أكثر من 20 عامًا.





وتناول تقرير لشبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية تفاصيل هذه الواقعة، موضحًا أن المتهمة "لاو رونج تشي" ذات الـ46 عامًا مثلت أمام محكمة مدينة "نانتشانغ" بمقاطعة "جيانغشي" جنوب شرق الصين يوم الاثنين الماضي، ونشرت المحكمة عبر حسابها الرسمي على موقع "Weibo"، أحد أكبر منصات التواصل الاجتماعي في الصين، بيانًا يؤكد مثولها للمحاكمة.









وجاء في تقرير لصحيفة صينية أن المتهمة أعربت عن أسفها لعائلات الضحايا، لكنها زعمت في الوقت ذاته أنها بدورها كانت "ضحية" وقد أُجبرت على مساعدة عشيقها القاتل المدان "فا زيينج" بسبب الخوف.





ونقلت شبكة "CNN" عن تقارير وسائل إعلام صينية أنه قد أُلقي القبض على "فا زيينج" في شهر يوليو لعام 1999، وأُدين بارتكاب 7 جرائم قتل، وصدر حكم بإعدامه نُفذ في شهر ديسمبر من العام نفسه.





وأفاد بيان المحكمة بأن "لاو رونج تشي" وعشيقها تآمرا معًا في ارتكاب جرائم سطو واختطاف وقتل عمد في عدد من المدن الصينية بينها "نانتشانغ" و"ونتشو" و"تشانغتشو"؛ وقالت المتهمة خلال جلسة محاكمتها إن أساليب شريكها في الجرائم "فا زيينج" كانت "في غاية القسوة"، مضيفة أنها عانت خلال فترة ارتباطها به من إساءة بدنية ونفسية كما تعرضت للإجهاض مرتين.









يذكر أن علاقة المتهمة بعشيقها استمرت خلال الفترة ما بين عامي 1996 و1999؛ وفي أعقاب إلقاء القبض عليه، لجأت هي إلى استخدام أسماء مستعارة متعددة للتنقل في أنحاء البلاد، حيث سافرت إلى مدن مختلفة وكانت تكسب دخلًا من خلال العمل في وظائف بدوام جزئي في الحانات وغيرها من أماكن الترفيه، وتبين أنها خضعت لعملية جراحية لتغيير شكلها في إطار محاولاتها لتجنب وضعها خلف القضبان.



