270 مليون جنيه لتمويل 16 مشروعا لتبطين الترع في المنوفية





تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية , إستمرار أعمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بعدد (16) ترعة بنطاق المحافظة بطول 80.415 كم وبتكلفة تقديرية ما يقرب من 270 مليون جنية , جاء ذلك فى أطار محافظ المنوفية بمشروعات تحسين البيئة وتنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية لترشيد الفاقد من المياة .





حيث أكد المهندس علاء عزت وكيل وزارة الرى بالمنوفية بأنه تم تنفيذ عدد من مشروعات التبطين بنطاق المحافظة , مشيرًا إلى أنة تم الانتهاء من تأهيل ترعة مصرف شمنديل بناحية قويسنا بنسبة 100% وبطول (1) كم وبتكلفة ( 2 ) مليون و (285) الف جنيه كما تم الأنتهاء من تأهيل ترع ( كفر السيد – وصلة راضى – المنحر ) بنسبة 80% وبطول 4.200 كم وبتكلفة( 9 ) مليون و (700 ) الف جنية .





وأفاد وكيل ري المنوفية بأنه جارى العمل بعدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، حيث أكد أنة جارى التنفيذ بتأهيل ترع حبوظة بطول 2.980كم ، و ترعة سبك بطول 3.6 ، وكذا ترعة دروة راضي بطول (3.200 )كم و رياح بي العرب بطول (8.4 ) كم بمركز الباجور وبتكلفة إجمالية حوالى (59) مليون جنية ، فضلًا عن أستمرار العمل فى تأهيل ترع ديا الكوم بطول 12.860كم و وصلة الهويشة بطول 1.6 كم و الحلفاية بطول 5.75كم وكذا ترعة مليج الغربية بطول 5.4 بمركز بركة السبع وبتكلفة (91 ) مليون جنية





واكد على إدراج باقى الترع بنطاق المحافظة للتأهيل حيث تم تأهيل ترعة اليوزباشي بناحية الشهداء بطول 4.600 وبتكلفة 12 مليون جنية ، وترعة جنابية النجار بناحية أشمون بطول 2.800 كم وبتكلفة حوالى 10 مليون جنية وكذا تأهيل ترعتي بابل الشرقي وبابل الغربي بناحية تلا بطول 6.25 كم وبتكلفة 22 مليون و970 الف جنية وترعة الجردة بناحية شبين الكوم بطول 9.65 كم وبتكلفة ما يقرب من 35 مليون جنية فضلًا عن تأهيل ترع ( السنجق – القشاشة اليمني – منحر غمرين ) بناحية منوف وبطول 12.470 كم وبتكلفة 29 مليون و188 الف جنية ، بالإضافة إلى تأهيل ترعة نجلة بطول 1 كم وبتكلفة 5 مليون جنية .



