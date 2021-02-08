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تعليم

سامي الحسيني قائما بعمل مدير إدارة شئون الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة عين شمس

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:56 ص
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
اصدر  الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بقيام الأستاذ سامي الحسيني غازي، بأعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون الوحدات ذات الطابع الخاص، اعتبارا من ٢٠٢١/٢/٤ ولحين تعيين مدير عام.



وعلي جانب آخر أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس،  بدء تفعيل خدمة الاستشارات اللغوية لجموع الباحثين فى كافة التخصصات بمختلف اللغات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة،  أ.د. أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، الدكتور سلوى رشاد عميدة الكلية و إشراف أ.د. أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و د. أماني توما مديرة وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الألسن أن الخدمة المقدمة من وحدة رفاعة، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية، تشمل التدقيق اللغوي للبحوث والرسائل العلمية، بالإضافة إلى التدقيق والتحرير معا، وتجرى عملية التدقيق والتحرير اللغوي على يد نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في اللغة والترجمة بالكلية.

وأشارت إلى أنه على من يرغب في الحصول على الخدمة التقدم إلى وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة أو إرساله عبر البريد الإلكتروني للوحدة: [email protected]

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