عميد طب حلوان: نراعي تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والدراسة تسير بشكلها الطبيعي

قال الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،إن الكلية التزمت بجميع قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أونلاين، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس.





وقال الدكتور مهدي في تصريحات خاصة ل صدى البلد، إن كلية الطب تعمل بنظام الميديول وأنها من أول كليات الطب التى طبقت نازل الميديول فى مصر، موضحا أن الكلية الآن فى إجازة منتصف العام وبعد الانتهاء من الدراسة سوف تعمل الكلية على استكمال العام الدراسي وفقًا للإجراءات الاحترازية وفى ضوء ما يضمن السلامه والصحه لجميع الطلاب.





وأشار عميد كلية الطب إلى أن الدراسة استمرت- بعد قرارات الحكومة- من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعة بشكل كامل ودون اى معوقات، لافتا الى أنه يتم تنسيق هذه المحاضرات بين الطلاب ودكتور المادة على حسب المواعيد التي تناسب الطلاب، وتسجيلها؛ لإتاحتها لهم في أي وقت يحتاجون إليها، ولم يتم رصد أي شكاوى من الطلاب بشأن استخدام المنصات الإلكترونية.





اقرا ايضا : وزير التعليم: انتظروا قراراتنا النهائية بشأن الامتحانات والترم الثاني الأحد القادم





وأعلنت مستشفى بدر الجامعى بجامعة حلوان عن بدء تلقي الأطقم الطبية للتطعيمات ضد فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور إيهاب لطفى مدير مستشفى بدر الجامعى، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى.



