بعد أكثر من شهر في المياه.. العثور على جثمان غريق كوبري الزوامل

عثرت الاجهزة الامنية على جثمان الشاب "محمد السيد دياب" 21 سنة طالب جامعي والذي لقي مصرعه غرقا خلال حادث إنقلاب سيارة من أعلي كوبري الزوامل بمدينة بلبيس.

وقال وائل شاهين خال الفقيد قائلا.. الحمد لله رب العالمين بعد مرور شهر، تم خروج جثمان ابن اختى الشهيد محمد السيد دياب من ظلمات ترعة الإسماعيلية، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنه ويلهمنا الصبر والسلوان.

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المئات من أهالي بلبيس يؤدون صلاة الغائب على فقيد ترعة الإسماعيلية

كان المئات من أهالي بلبيس قامو باداء صلاة الغائب علي جثمان الفقيد وذلك بعد الإستعانة بقوات من الإنقاذ النهري والغواصين المتطوعين ولكن لم يتم العثور علي الجثمان.

وبالرغم من برودة الجو إلا أن قسوة الحادث كانت أكبر، بالرغم من مرور الأيام وتعاقبها علي أهالي الفقيد الا انهم لم ييأسو من البحث عن جثمان نجلهم بالإستعانة بقوات من الإنقاذ النهري والغاطسين وغيرهم من الأهالي الباحثين بطول ترعة الإسماعلية للوصول الي جثمان نجلهم.

ولم تتمكن قرابة 80 فرقة من فرق الإنقاذ النهري والغواصين من العثور علي جثمان الفقيد، حيث استمر البحث قرابة الـ 20 يوما ولكن دون جدوي ووصل الأمر الي ان قام الأهالي بإبلاغ أقاربهم بالقري والمدن المطلة علي ترع الإسماعلية للبحث عن الجثمان ولكن دون جدوي.

وعقب بحث وتعب إستمر قرابة الـ 3 أسابيع قرر أهالي الطالب الفقيد أداء صلاة الغائب علي نجلهم، مطالبين الجميع بالدعاء له بالرحمة ولأسرتة بالصبر والسلوان.

من جانبه قال وائل شاهين خال الشاب الفقيد عبر صفحته: لله الأمر من قبل ومن بعد صلاة الغائب إن شاء الله علي الشهيد محمد السيد دياب اليوم الجمعة ربنا يرحمه ويغفر له ويلهمنا الصبر والسلوان وإنا لله راجعون برجاء من السيد المحترم وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية بإرسال إشارة للمساجد لمشاركتنا فى أداء صلاة الغائب.



