المئات من أهالي بلبيس يؤدون صلاة الغائب على فقيد ترعة الإسماعيلية





وبالرغم من برودة الجو إلا أن قسوة الحادث كانت أكبر، بالرغم من مرور الأيام وتعاقبها علي أهالي الفقيد الا انهم لم ييأسو من البحث عن جثمان نجلهم بالإستعانة بقوات من الإنقاذ النهري والغاطسين وغيرهم من الأهالي الباحثين بطول ترعة الإسماعلية للوصول الي جثمان نجلهم.





ولم تتمكن قرابة 80 فرقة من فرق الإنقاذ النهري والغواصين من العثور علي جثمان الفقيد، حيث استمر البحث قرابة الـ 20 يوما ولكن دون جدوي ووصل الأمر الي ان قام الأهالي بإبلاغ أقاربهم بالقري والمدن المطلة علي ترع الإسماعلية للبحث عن الجثمان ولكن دون جدوي.





وعقب بحث وتعب إستمر قرابة الـ 3 أسابيع قرر أهالي الطالب الفقيد أداء صلاة الغائب علي نجلهم، مطالبين الجميع بالدعاء له بالرحمة ولأسرتة بالصبر والسلوان.





من جانبه قال وائل شاهين خال الشاب الفقيد عبر صفحته: لله الأمر من قبل ومن بعد صلاة الغائب إن شاء الله علي الشهيد محمد السيد دياب اليوم الجمعة ربنا يرحمه ويغفر له ويلهمنا الصبر والسلوان وإنا لله راجعون برجاء من السيد المحترم وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية بإرسال إشارة للمساجد لمشاركتنا فى أداء صلاة الغائب.





وأكد على حسن شاهين خال الشاب الفقيد انه مر الي الأن قرابة الـ 9 أيام ونجلنا في مياة ترعة الإسماعلية ولم يتم العثور علي الجثمان الي الأن بالرغم من الاستعانة بفريق من الغواصين والأهالي المنتشرين علي طول ترعة الإسماعلية ولكن لم يتم العثور عليه.





وأضاف والدموع تنهمر من عينيه انهم راضون بقضاء الله في وفاة نجل شقيقتة ولكن الي الأن لم يتم العثور علي الجثمان لدفنه وربما جرفته المياة الي مكان بعيد او مازال في أعماق ترعة الإسماعلية ولذا يناشد المسئولين بضرورة التدخل من أجل العثور علي الجثة.





من جانبه فقد أكد وائل شاهين خال الشاب المتوفي انه منذ قرابة 7 أيام ورد الينا إتصال هاتفي عقب ذهاب الفقيد مع عدد من أفراد أسرته لإحضار "فرش عروسة، كان من المقرر عقد قرانها على أحد أقاربه، ولكن الفرحة تحولت إلى ميتم بعدما انقلبت بهم سيارة ربع نقل أعلى كوبري "الزوامل"، وسقطت بركابها في ترعة الإسماعيلية.





وأشار إلى ان الحادث أسفر عن مصرع والد العريس، وإصابة شخصين آخرين، وتمكنت فرق الإنقاذ من استخراج جثة المتوفي بعد فترة قصيرة من غرقه، وقيام فريق الإنقاذ النهري بالبحث عن الشاب الفقيد.





وأضاف "وائل شاهين" انه منذ وقوع الحادث فقد قرر الأهالي القيام بانفسهم بالبحث عن جثة الفقيد وتم الإتصال بجميع أقاربهم ومعارفهم بجميع الأماكن المار من أمامها ترعة الإسماعيلية من أجل البحث عن جثة الفقيد ولكن دون جدوي الي الأن.





وأشار الي ان تحولت جميع صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الي منصة لتقديم التعازي والمواساة الي أسرة الفقيد وأهله مطالبين الجميع البحث عن الجثة والإستعانة بمتخصصين من قوات الإنقاذ النهري وغيرها من أجل البحث عن الشاب الفقيد.

أدى المئات من أهالي مركز ومدينة بلبيس اليوم صلاة الغائب على فقيد الشباب محمد السيد دياب 21 سنة طالب جامعي والذي لقي مصرعه غرقا خلال حادث إنقلاب سيارة من أعلي كوبري الزوامل بمدينة بلبيس.