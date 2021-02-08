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تعليم

ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:50 م
قناة مدرستنا
قناة مدرستنا
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ياســـمين بدوي
أعلنت قناة مدرستنا التعليمية عن جداول مواعيد عرض البرامج التعليمية وحصص الأسبوع السابع عشر الخاص بمناهج المرحلتين الابتدائية والإعدادية .

وتختص هذه الجداول بمواعيد الحصص التي سيتم بثها على قناة مدرستنا في الفترة من يوم الأحد 7 فبراير حتى السبت 13 فبراير ٢٠٢١. 


ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا على تردد: ١٢٣٠٣  أفقي  /  معدل الترميز: ٢٧٥٠٠   /   معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦

وكانت قد تمت إتاحة 3 قنوات فضائية تعليمية عبر النايل سات ومتاحة أيضا على موقع الوزارة على الإنترنت، وهي: قناة مدرستنا التي تستهدف دروسا تعليمية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، وقناة "مدرستنا 2" لمرحلة التعليم الثانوي العام، وقناة تعليمية لمرحلة التعليم الثانوي الفني، بالإضافة إلى مراجعات الثانوية العامة. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنها تخطط أيضا خلال الخمس سنوات القادمة إلى إنجاز مشروع الهوية الرقمية للطلاب، وإصدار الكارت الذكي إلى جانب إنجاز مشروع الإنترنت التعليمي الآمن، والتوسع في توزيع الأجهزة مثل "التابلت والمحمول واللاب توب" لجميع طلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

‏كما تخطط وزارة التربية والتعليم إلى إنجاز مشروع ربط المدارس الإعدادية ومن كانت الفصول، وكذلك مشروع ميكنة الإجراءات الخاصة بالتعليم الخاص وحكمة الأداء الإداري والمالي والفني لمنظومة المدارس الخاصة.

وخلال العام الماضي، قامت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بتحويل المدارس المجتمعية إلى مدارس ذكية تعمل كمنصة لنشر المعلومات من خلال تزويدها بالاتصال بالإنترنت وتوفير أجهزة التابلت وغيرها من المعدات حتى يحصل الأطفال وأسرهم على تجربة تعليمية مبتكرة إلى جانب إنشاء منصة لتبادل المعرفة، حيث تم إنشاء 70 مدرسة ذكية بالمحافظات مع وضع خطة لتوسيع نطاق انتشارها لتصل إلى 1400 مدرسة ذكية مع نهاية عام 2021.

وقالت قناة مدرستنا انه بالنسبة لتلاميذ الصفوف من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي ، فيمكن التعرف على مواعيد البرامج والأعادة من خلال اللينك التالي:   https://drive.google.com/.../1ibnucyPJn7Sl9s9uZdYYLFGugbO

وأوضحت قناة مدرستنا التعليمية ، أنه بالنسبة لطلاب المرحلة الاعدادية ، فيمكن التعرف مواعيد البرامج والأعادة من خلال اللينك التالي:
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 17 على قناة مدرستنا التعليمية
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