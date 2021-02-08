بجامبسوت شفاف.. شاهد مايا دياب برفقة محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر محمد رمضان برفقة المذيعة مايا دياب وعلق قائلا: "نورتيني #مايا_دياب قاعدة رائعة و كلام من القلب".





وظهرت مي دياب بإطلالة جريئة بجمبسوت شفاف.





وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:





عيب يا مايا - شفافا اوي - أسطورة





يذكر أن محمد رمضان يشارك حاليا في تصوير مسلسل «موسى» من بطولة: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.





وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.



