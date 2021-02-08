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أبوالعينين يشيد بزيارة السيسي لعزبة الهجانة ومبادرة القضاء على العشوائيات.. ويطالب بالتخصص الإنتاجي للمحافظات..وكيل النواب: مصر يجب أن تكون عنصرا في إمداد سلاسل القيمة المضافة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:42 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
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فريدة محمد وماجدة بدوي ويوسف سامح وعدسة خالد مشعل

النائب أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:

•السيسي استطاع أن يحس بالمواطنين ونجح في وضع خطة للتنمية والتطوير

•الحديث عن العدالة المكانية يمثل تحديا كبيرا بعد متغيرات أزمة كورونا 

•مديونيات العالم مفزعة وتدفعنا لضرورة توطين سياسات القيمة المُضافة 

•نحتاج سياسات وتشريعات كثيرة لتفجير الطاقات الكامنة للاقتصاد المصري

•حصول وزيرة التخطيط على جائزة التميز الحكومي يمثل نجاحا للمرأة المصرية

•الحديث عن العدالة المكانية يمثل تحديا كبيرا بعد متغيرات أزمة كورونا 

•مديونيات العالم مفزعة وتدفعنا لضرورة توطين سياسات القيمة المُضافة 

•أين نحن من ثورة الجيل الخامس في ظل تغير التنافسية العالمية؟

•نحتاج سياسات وتشريعات كثيرة لتفجير الطاقات الكامنة للاقتصاد المصري

هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بحصولها على جائزة التميز الحكومي، مؤكدا أن ذلك يمثل نجاحا للمرأة المصرية.

وقال وكيل المجلس، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزيرة التخطيط، إن الدكتورة هالة السعيد تستحق هذا القدر وأكثر لعلمها وخبرتها.

وفي سياق متصل، أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بما وصفه الموقف الحضاري الذي لمس قلب وعقل كل مصري للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما توجه للعشوائيات ومعه الوزراء وعمل خطة لتطوير العشوائيات.

وأشار وكيل مجلس النواب، أن العشوائيات تمثل خطرا على الأمن القومي والتقدم، وتقدم صورة غير حضارية، لافتا إلى أن ما قام به الرئيس رسالة حضارية من نوع رفيع المستوى.

وقال أبو العينين: لأول مرة يحدث في مصر أن ينزل رئيس الجمهورية لمنطقة عشوائية ويرسم خطة للقضاء على هذه الأزمة.

ووجه وكيل مجلس النواب، تحية لهذا القائد العظيم الذي استطاع أن يحس بالمواطنين ونجح في وضع خطة للتنمية والتطوير.

وأشار النائب محمد أبو العينين، أن الرئيس السيسي، يخاطب العالم بلغة جديدة، وهناك تقدم رفيع المستوى في الفكر، موجها التحية للرئيس على مبادرة القضاء على العشوائيات.

ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رسالة لوزيرة التخطيط، قال فيها: الطموحات اختلفت والرؤى اختلفت لذلك كان الله في عونك يا معالي الوزيرة.

وأشار أبو العينين، إلى أن الحديث في الوقت الحالي بدأ عن العدالة المكانية، وهو يمثل عبئا كبيرا بعد المتغيرات عقب أزمة فيروس كورونا.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن مديونيات العالم "مفزعة"، مشيرا إلى أنها بلغت 258 تريليون دولار، مشيرا إلى أن ذلك يغير توجه العالم لتوطين سياسة القيمة المضافة.

وطالب أبو العينين، بضرورة العمل على أن تكون مصر عنصرا في إمداد سلاسل القيمة المضافة لما بعد فيروس كورونا، متسائلا: أين نحن من ثورة الجيل الخامس في ظل تغير التنافسية العالمية؟

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن التحدي أمام مصر هذه المرحلة الدخول في كل محافظات الجمهورية، وكذلك دخول السوق الأفريقي، قائلا: علينا التخطيط من أجل عمل "براند لمصر".

وشدد أبو العينين، على أهمية التخصص الإنتاجي في كل محافظة، قائلا: وعلينا كذلك تفجير الطاقات الكامنة، متابعا: هذا يحتاج سياسات كثيرة وتشريعات كثيرة والفترة المقبلة ستشهد مفاجآت.

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن أرقام الإنجازات لا تزال متواضعة، ولا تعكس القدرة الكامنة للاقتصاد المصري.
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