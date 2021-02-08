إقبال متوسط على انتخابات المحامين بالقليوبية

شهدت انتخابات نقابتي المحامين بشمال وجنوب القليوبية إقبالا متوسطا من الأعضاء على التصويت في انتخابات مجلسي النقابتين التي انطلقت اليوم بمحكمتي بنها وشبرا الخيمة الابتدائية حيث جرى فتح باب الاقتراع ضمن جولات المرحلة الثانية للانتخابات على مستوى الجمهورية.





وتجرى الانتخابات وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بجانب عدد من الضوابط التي وضعتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وتم فتح باب الاقتراع في التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة عصرا يتخللها وقت راحة لمدة ساعة ظهرا وتجري أعمال الفرز طبقا لنص المادة 152 من قانون المحاماة.





ويتنافس 5 مرشحين على مقعد نقيب محامين جنوب القليوبية فيما وصل عدد المتقدمين لخوض الانتخابات على مقاعد العضوية 28 مرشحا على 8 مقاعد متضمنة مقعد الشباب على أن تكون أماكن التصويت بمقر النقابة ببرج الشرطة وفي قليوب بالفناء المواجه للمحكمه وفي القناطر الخيرية بغرفة المحامين بالمحكمة وفي العبور بمقر النقابة وفي محكمة الخانكة بالسرادق المقام بفناء محكمة الأسرة فيما جرى تخصيص مقر اللجنة العامه ببرج الندي بشارع أحمد حلمي.





فيما يشهد معقد النقيب بشمال القليوبية منافسة شديدة على مقعد النقيب ويتنافس عليه 6 من المرشحين وعلى مقعد الشباب يتم انتخاب مرشح من إجمالى 5 مرشحين وفي الجزئيات يتم اختيار 7 مرشحين من إجمالى 16 مرشحا منهم 3 ببندر بنها و4 بمركز بنها و2 بكفر شكر و3 بشبين القناطر و4 بطوخ.





ويبلغ عدد إجمالى الجمعية العمومية 5368 محاميا حيث تشهد الانتخابات هدوءا نسبيا مع بداية التصويت الذى يجرى في 4 لجان حيث يستمر التصويت حتى الخامسة مساء.





من جانبه تفقد اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية سير العملية الانتخابية بانتخابات نقابة المحامين بشمال القليوبية والتي تجرى بنقابة المحامين بمدينة بنها.





وتابع مدير الأمن الإجراءات الأمنية بمحيط المقر الانتخابي وانتشار القوات وتأمين اللجان، مشددا على اليقظة الأمنية والتصدى لأي محاولات من شأنها تعطيل عملية التصويت.