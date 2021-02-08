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محافظات

رئيس مدينة كفر شكر يتفقد مشروعات تطوير كفر منصور وعمارات الملفات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:13 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أجرى اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية جولة تفقدية لمتابعة عددا من المشروعات الخدمية التى يتم تنفيذها الآن لراحة وخدمة المواطنين فى شتى المجالات.

وتابع رفعت أعمال تطوير شارع كفر منصور ورفع كفاءة الإنارة وأيضا متابعة إنشاء سلم لسكان عمارات الملفات وسحب المياه من أسفل العمارات واستكمال الأعمال بها وحل مشكلاتهم التى كانوا يعانون منها منذ سنوات وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال رئيس مدينة كفر شكر إن الأجهزة المحلية بالمركز والمدينة تبذل قصارى جهدها لراحة وخدمة أهالينا المواطنين من خلال استكمال كل الخدمات والمرافق وحل المشكلات طبقا للإمكانيات المتاحة وتنفيذا لسيادة القانون دون وساطة أو محسوبية لإشاعة الرضا بين أهالينا المواطنين.

وجه رفعت الأجهزة المحلية بمجلس المدينة بمتابعة حركة الأسواق ورفع الإشغالات والقمامة وتحصيل مستحقات الدولة ومتابعة أعمال السوق العمومي بالمدينة من خلال لجنة شملت مسئولى الإيرادات والإشغالات والمتابعة والنظافة.

وأضاف رفعت أن حملات متابعة الأسواق داخل المدينة وقرى الوحدات المحلية مستمرة طوال أيام الأسبوع كما أنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة الالتزام بالقوانين وتحصيل المستحقات من قبل إدارة الإيرادات.

من جانبها دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية فرع شبين القناطر، المواطنين بعدد من مناطق المدينة لنقل وصلات المياه القديمة من الخطوط الأسبستس إلى الخطوط الجديدة البلاستيكية.

وأكدت الشركة ضرورة نقل المواطنين وصلات المياه الخاصة بالمنازل من الخطوط الأسبستس الي الخطوط البلاستيك الجديدة لتلافي مشكلة ضعف المياه وجودتها بتلك الشوارع ولضمان جودة وسلامة المياه.

وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أنه يتم أجراء أعمال الاحلال والتجديد لخطوط المياه القديمة الاسبستس واستبدالها بخطوط مياه بلاستيكية للحفاظ على جودة وسلامة المياه والضغوط المناسبة، فضلا عن سهولة صيانتها وإصلاحها.

كما أعلن مجاهد عن استفادة الشركة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كل الجوانب الخدمية وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وبما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية.
رئيس مدينة كفر شكر يتفقد مشروعات تطوير كفر منصور وعمارات الملفات
رئيس مدينة كفر شكر يتفقد مشروعات تطوير كفر منصور وعمارات الملفات
رئيس مدينة كفر شكر يتفقد مشروعات تطوير كفر منصور وعمارات الملفات
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