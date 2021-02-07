"مياه القليوبية" تناشد المواطنين لنقل الوصلات على الخطوط الجديدة

دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية فرع شبين القناطر، المواطنين بعدد من مناطق المدينة لنقل وصلات المياه القديمة من الخطوط الأسبستس إلى الخطوط الجديدة البلاستيكية.









وأكدت الشركة في بيان لها ضرورة نقل المواطنين وصلات المياه الخاصة بالمنازل من الخطوط الأسبستس الي الخطوط البلاستيك الجديدة لتلافي مشكلة ضعف المياه وجودتها بتلك الشوارع ولضمان جودة وسلامة المياه.





وأكد المهندس مصطفي مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أنه يتم أجراء أعمال الاحلال والتجديد لخطوط المياه القديمة الاسبستس واستبدالها بخطوط مياه بلاستيكية للحفاظ علي جودة وسلامة المياه والضغوط المناسبة، فضلا عن سهولة صيانتها وإصلاحها.





من ناحية اخري أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن استفادة الشركة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وبما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية.





‎وأشار مجاهد الى قيام الشركة بدراسة الاحتياجات "وضع راهن – وضع مستقبلي"، للقري المستهدفة وترتيب الأولويات للأعمال المطلوبة بجانب تشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور عبد الحليم مهدي المنسق العام للمبادرة، والمهندس ممدوح كمال الرئيس التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" ومدير فرع مدينة ومركز شبين القناطر وفريق من المهندسين للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه وعمل المعاينات على أرض الواقع، لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال، والعمل على حل المشاكل والعقبات التي تواجه تنفيذ أعمال التطوير.





‎واكد أن الاحتياجات المطلوبة تتمثل فى أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة من الخدمة رفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتنفيذ محطات إزالة حديد ومنجنيز فى محطات آبار إرتوازية قائمة ووصلات منزلية.





وكان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان حدد عددا من المشروعات بمدينة شبين القناطر، والمواقع المستهدف تطويرها بقري المدينة، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لاستهداف 1500 قرية على مستوى الجمهورية.