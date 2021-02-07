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محافظات

مياه القليوبية: دراسة احتياجات القرى بمبادرة حياة كريمة وترتيب الأولويات

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:00 م
محافظة القليوبية
محافظة القليوبية
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إبراهيم الهوارى
أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن استفادة الشركة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وبما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية.

‎وأشار مجاهد الى قيام الشركة بدراسة الاحتياجات "وضع راهن – وضع مستقبلي"، للقري المستهدفة وترتيب الأولويات للأعمال المطلوبة بجانب تشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور عبد الحليم مهدي المنسق العام للمبادرة، والمهندس ممدوح كمال الرئيس التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" ومدير فرع مدينة ومركز شبين القناطر  وفريق من المهندسين للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه وعمل المعاينات على أرض الواقع، لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال، والعمل على حل المشاكل والعقبات التي تواجه تنفيذ أعمال التطوير.

‎واكد أن الاحتياجات المطلوبة تتمثل فى أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة من الخدمة رفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتنفيذ محطات إزالة حديد ومنجنيز فى محطات آبار إرتوازية قائمة ووصلات منزلية.

وكان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان عددا من المشروعات بمدينة شبين القناطر، والمواقع المستهدف تطويرها بقري المدينة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لاستهداف 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف تطوير 50 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة القليوبية منها قري مدينة شبين القناطر وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن بداية التنفيذ ستكون من خلال تطوير 36 قرية و148 عزبة بالمدينة.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.
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