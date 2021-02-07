بـ 222 ألف طلب .. القليوبية تُحصل مليارا و246 مليون جنيه من مخالفات البناء



وأكد المحافظ تزايد الإقبال علي تقديم الطلبات يوميا بالمراكز التكنولوجية بمجالس المدن مع مد المهلة حتى مارس المقبل، مشيرا إلى أن إجمالي طلبات المراكز والمدن جاء كالتالي : بنها 34730، طوخ 45795، كفرشكر 10809، شبين القناطر 16635، قها 1427، قليوب 24853، الخانكة 39835، الخصوص 8031، القناطر الخيرية 25065، حي شرق شبرا 7317، وغرب شبرا 7641".



وشدد محافظ القليوبية على توفير كل سبل الراحة والإجراءات الاحترازية خلال تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة من خلال التباعد الاجتماعي وسرعة إنهاء الإجراءات حماية للمواطنين.



من ناحية أخرى قام عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات مدينة شبين القناطر وتابع عددا من المواقع المستهدف تطويرها بقرى المدينة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لاستهداف 1500 قرية على مستوى الجمهورية.



بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء الوحدة المحلية بكفر شبين بنسبة تنفيذ 70% وبتكلفة 1.7 مليون جنيه تنفذها مديرية الإسكان بالمحافظة

وشدد عبد الحميد الهجان على مقاول الأعمال بسرعة الانتهاء من المشروع خلال شهر من تاريخه وإلا سيتم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية.



وتفقد المحافظ أيضا محطة رفع طحانوب، حيث تم الانتهاء منها بنسبة 100%، وجار تطهير الشبكات بطول 3 كيلو، كما تم الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية للمواطنين، وتبلغ تكلفة المشروع 65 مليون جنيه.



وتابع الجولة بتفقد أعمال رصف طريق قليوب شبين بطول 14 كيلو مترا وبتكلفة إجمالية تصل إلى 55 مليون جنيه، وتقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بالإشراف على التنفيذ، حيث تم الانتهاء بنسبة 85%.



كما تفقد المحافظ خلال جولة أعمال إنشاء مدرسة العوام الثانوية، وتتكون المدرسة من 16 فصلا وبتكلفة 11 مليون جنيه وتم تنفيذها بنسبة 50% وسيتم الانتهاء منها في 1/9/2021، حيث شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء منها وتسليمها لتدخل الخدمة العام المقبل.



وخلال تجوله بقرية طحانوب، التقى المحافظ بمواطني القرية واستجاب لشكاواهم والتي تمثلت في تطهير ترعة الشرقاوية وتشغيل مخبز بالقرية، حيث تواصل المحافظ على الفور بالمسئولين لحل المشكلتين بشكل فوري.



كما تفقد مكتب بريد طحانوب وتبين وجود ضعف بشبكة الإنترنت تؤدى إلى تعطيل نظام العمل أثناء صرف المعاشات والمرتبات، وعلى الفور تواصل المحافظ مع المسئولين لحل المشكلة فورا وزيادة سرعة الإنترنت.



ثم توجه المحافظ لقرية القشيش لمتابعة أعمال توسع بمدرسة القشيش الإعدادية والمكونة من طابق أرضي و4 طوابق، حيث تمت إضافة 6 فصول جديدة، ليصل عدد الفصول إلى 18 فصلا بتكلفة 7 ملايين جنيه، وقد وجه بإزالة المبنى القديم وإحلاله بمبنى آخر كتوسع ليصل إجمالي الفصول بالمدرسة إلى 24 فصلا للقضاء نهائيا على الكثافات الطلابية.



وأثناء جولته بالقرية تابع الهجان أعمال تأهيل وتبطين ترع أم الفئران بقرية الحزانية والعطارة بطول 12 كيلو بتكلفة 35 مليون جنيه وأعمال تأهيل وتبطين ترعة البشكارية بالجعافرة وترعة جمص بالسلمانية بطول 3 كيلو بتكلفة 17 مليون جنيه.



كما تفقد أيضا مدرسة السلمان ية الابتدائية، والتي تم الانتهاء منها بنسبة 100% بتكلفة 5 ملايين جنيه ومكونة من 6 فصول و2 فصل رياض أطفال.





كما تفقد المحافظ ترعة الشرقاوية بالموقع المعروف باسم فتحة يمن، حيث طالب المواطنون بتغطية الترعة لضيق الطريق بالمنطقة وتتسبب في حوادث كثيرة، ووعد بإدراج المشروع وتغطية الترعة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كما طالبوا بتغطية مصرف شبين العمومي لتسببه في أضرار صحية وتلوث بيئي ويمثل خطرا على صحتهم، حيث وعد المحافظ بإدراج المشروع في الخطة.

