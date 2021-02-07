القليوبية على موعد مع التطوير.. المحافظ يتفقد المواقع المستهدفة بـ حياة كريمة في شبين القناطر ويناقش مقترحات الأهالي.. ويؤكد: المبادرة ستصل لجميع القرى

جولة موسعة لمحافظ القليوبية لتفقد مبادرة حياة كريمة بقرى شبين القناطر

الهجان يستمع إلى مطالب الأهالى ويؤكد العمل على راحتهم

أعمال التطوير تشمل النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية









قام عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية ، بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات مدينة شبين القناطر وتابع عددا من المواقع المستهدف تطويرها بقرى المدينة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لاستهداف 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

















بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء الوحدة المحلية بكفر شبين بنسبة تنفيذ 70% وبتكلفة 1.7 مليون جنيه تنفذها مديرية الإسكان بالمحافظة.









وشدد عبد الحميد الهجان على مقاول الأعمال بسرعة الانتهاء من المشروع خلال شهر من تاريخه وإلا سيتم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية.









وتفقد المحافظ أيضا محطة رفع طحانوب، حيث تم الانتهاء منها بنسبة 100%، وجار تطهير الشبكات بطول 3 كيلو، كما تم الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية للمواطنين، وتبلغ تكلفة المشروع 65 مليون جنيه.









وتابع الجولة بتفقد أعمال رصف طريق قليوب شبين بطول 14 كيلو مترا وبتكلفة إجمالية تصل إلى 55 مليون جنيه، وتقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بالإشراف على التنفيذ، حيث تم الانتهاء بنسبة 85%.











كما تفقد المحافظ خلال جولة أعمال إنشاء مدرسة العوام الثانوية، وتتكون المدرسة من 16 فصلا وبتكلفة 11 مليون جنيه وتم تنفيذها بنسبة 50% وسيتم الانتهاء منها في 1/9/2021، حيث شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء منها وتسليمها لتدخل الخدمة العام المقبل.







وخلال تجوله بقرية طحانوب، التقى المحافظ بمواطني القرية واستجاب لشكاواهم والتي تمثلت في تطهير ترعة الشرقاوية وتشغيل مخبز بالقرية، حيث تواصل المحافظ على الفور بالمسئولين لحل المشكلتين بشكل فوري.







كما تفقد مكتب بريد طحانوب وتبين وجود ضعف بشبكة الإنترنت تؤدى إلى تعطيل نظام العمل أثناء صرف المعاشات والمرتبات، وعلى الفور تواصل المحافظ مع المسئولين لحل المشكلة فورا وزيادة سرعة الإنترنت.







ثم توجه المحافظ لقرية القشيش لمتابعة أعمال توسع بمدرسة القشيش الإعدادية والمكونة من طابق أرضي و4 طوابق، حيث تمت إضافة 6 فصول جديدة، ليصل عدد الفصول إلى 18 فصلا بتكلفة 7 ملايين جنيه، وقد وجه بإزالة المبنى القديم وإحلاله بمبنى آخر كتوسع ليصل إجمالي الفصول بالمدرسة إلى 24 فصلا للقضاء نهائيا على الكثافات الطلابية.







وأثناء جولته بالقرية تابع الهجان أعمال تأهيل وتبطين ترع أم الفئران بقرية الحزانية والعطارة بطول 12 كيلو بتكلفة 35 مليون جنيه وأعمال تأهيل وتبطين ترعة البشكارية بالجعافرة وترعة جمص بالسلمانية بطول 3 كيلو بتكلفة 17 مليون جنيه.







كما تفقد أيضا مدرسة السلمانية الابتدائية، والتي تم الانتهاء منها بنسبة 100% بتكلفة 5 ملايين جنيه ومكونة من 6 فصول و2 فصل رياض أطفال.







كما تفقد المحافظ ترعة الشرقاوية بالموقع المعروف باسم فتحة يمن، حيث طالب المواطنون بتغطية الترعة لضيق الطريق بالمنطقة وتتسبب في حوادث كثيرة، ووعد بإدراج المشروع وتغطية الترعة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كما طالبوا بتغطية مصرف شبين العمومي لتسببه في أضرار صحية وتلوث بيئي ويمثل خطرا على صحتهم، حيث وعد المحافظ بإدراج المشروع في الخطة.



وتابع الهجان جولته بتفقد أعمال رصف طريق ترعة الشرقاوية بطول 5 كيلو مترات بتكلفة 7 ملايين جنيه، ويخدم قرى المريج وكفر شبين وطحا نوب وكفر طحا والحزانية، وتم الانتهاء منه بنسبة 80%.







كما تفقد المحافظ محطة رفع صرف صحي عرب الصوالحة بطاقة 162 متر مكعبا بتكلفة 60 مليون جنيه، وتم الانتهاء منها بنسبة 100%، وجار أعمال تطهير الشبكات لتسليم المحطة وإدخالها الخدمة.







وتفقد أيضا محطة عرب جهينة، والتي تم الانتهاء منها أيضا بنسبة 100% بتكلفة 55 مليون جنيه، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تطهير الشبكات وتوصيل الوصلات المنزلية للمواطنين.







واختتم الهجان جولته بتفقد قرية الأحراز والتى تم عمل عدد من المشروعات الخدمية خلال مبادرة "حياة كريمة" العام الماضى، والتى تضمنت السجل المدني وتطوير الوحدة الصحية وتطوير مركز الشباب ومجمع مدارس الأحراز ووحدة الحماية المدنية ووحدة التضامن الاجتماعي.







والتقى المحافظ بعدد من المواطنين، حيث أدار نقاشا وحوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي سيجري تنفيذها ضمن خطة المحافظة للمشاركة المجتمعية في تحديد الموقف العام لخطط التنمية المتكاملة للقرية، مؤكدا تذليل جميع العقبات لتحقيق جميع جوانب التنمية المستدامة، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات لوضع خطة شاملة للتطوير مع التركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين.







وأشار إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف تطوير 50 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة القليوبية منها قرى مدينة شبين القناطر، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من جميع الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن بداية التنفيذ ستكون من خلال تطوير 36 قرية و148 عزبة بالمدينة.







وأوضح المحافظ أعمال التطوير والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل "التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق"، بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.

