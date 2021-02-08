وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة بداية للطريق الصحيح





أشاد النائب عباس السادات عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بالحوار الفلسطيني الذي يتم الآن في القاهرة برعاية الدولة المصرية لضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمقررة في 22 مايو، و31 يوليو 2021 مؤكدًا أنها بدأيه الطريق الصحيح لتوحيد المسار الفلسطيني وبناء رؤية وطنية بين كل الفصائل.





أشار السادات فى بيان صحفى له إلى أن القضية الفلسطينية تحتل أولى الأولويات لدى الدولة المصرية منذ اليوم الأول وحتى الآن على المستوى الحكومي والشعبي ولن يتوقف هذا الاهتمام حتى يتم حل القضية الفلسطينية بشكل عادل ومنصف يحمى حقوق الشعب الفلسطيني.

أوضح السادات أنه يجب على الفصائل الفلسطينية نبذ الخلافات والانقسامات وتوحيد الجبهة الداخلية حتى يتم تكريس جميع الجهود لتحريك المياه الراكدة في ملف حل الدولتين لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي تحمل الكثير منذ الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن وفى ظل تغيرات إقليمية ودولية كبيرة.