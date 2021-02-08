ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة بداية للطريق الصحيح

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:39 م
النائب عباس السادات
النائب عباس السادات
Advertisements
فريدة محمد

أشاد النائب عباس السادات عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بالحوار الفلسطيني الذي يتم الآن في القاهرة برعاية الدولة المصرية لضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمقررة في 22 مايو، و31 يوليو 2021 مؤكدًا أنها بدأيه الطريق الصحيح لتوحيد المسار الفلسطيني وبناء رؤية وطنية بين كل الفصائل.

أشار السادات فى بيان صحفى له إلى أن القضية الفلسطينية تحتل أولى الأولويات لدى الدولة المصرية منذ اليوم الأول وحتى الآن على المستوى الحكومي والشعبي ولن يتوقف هذا الاهتمام حتى يتم حل القضية الفلسطينية بشكل عادل ومنصف يحمى حقوق الشعب الفلسطيني. 
  
أوضح السادات أنه يجب على الفصائل الفلسطينية نبذ الخلافات والانقسامات وتوحيد الجبهة الداخلية حتى يتم تكريس جميع الجهود لتحريك المياه الراكدة في ملف حل الدولتين لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي تحمل الكثير منذ الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن وفى ظل تغيرات إقليمية ودولية كبيرة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خطوة نحو إنهاء الانقسام .. رئيس البرلمان العربي يرحب بالمراسيم الصادرة عن الرئيس الفلسطيني بشأن الانتخابات

اللواء محمد إبراهيم قبل اجتماع القاهرة: مصر على مسافة واحدة من جميع الفصائل الفلسطينية

جمال بيومى: لا مجال للخلاف بين الفصائل والأحزاب الفلسطينية الآن

ما علاقة تزامن الحوار الوطني الفلسطيني مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟..أحمد ناجي قمحة يكشف السر

ترشيحاتنا

شاهد ما يفعله لاعبو بايرن ميونيخ بفندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة الأهلي

وفد رياضي سعودي يطير إلى قطر لحضور مونديال الأندية

في ذكرى ميلاد شادية.. تعرف على قصة اعتزالها الفن

بلاش تعليمات.. نجم الأهلي يوجه نصيحه لموسيماني ويكشف عن طريقة اللعب الأنسب

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

دعاء للنبي يحفظ الإنسان من الأمراض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات بطرح نيسان صني 2021 الشكل الجديد في مصر .. صور

مصدر مسئول: الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يؤكد حرص مصر الدائم على تحقيق الوحدة.. صور

سيارة جاستين بيبر الجديدة من الخيال العلمي الى أرض الواقع..شاهد