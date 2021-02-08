محمد رحيم يطرح برومو أغنية يا مستعجل فراقى .. شاهد

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع محمد رحيم.





وسبق أن أعلن الملحن محمد رحيم عن تعاونه مع الفنان محمد ثروت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.



