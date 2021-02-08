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موقف مصر ثابت .. محمد العرابي يشيد باستضافة القاهرة جلسات الحوار الفلسطيني

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:56 م
سامح شكري
سامح شكري
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عبد الخالق صلاح
أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، بجلسات الحوار الفلسطيني التي استضافتها القاهرة اليوم.

وقال العرابي خلال مداخلة هاتفية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «مصر لم تغير موقفها من القضية الفلسطينية، وتبذل جهودا بشأنها دائما مع دول شقيقة مثل الأردن».

وتابع وزير الخارجية الأسبق «هناك دول عديدة بالمنطقة من بينها إيران وتركيا تحاول استغلال القضية الفلسطينية»، مشيرا إلى أن استضافة القاهرة لجلسات الحوار بين الفصائل الفلسطينية خطوة تبطل محاولات هذه الدول.

شدد سامح شكري، وزير الخارجية، على أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية.

وقال شكري، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الاثين، إن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للعالم العربي دولا وشعوبا.

وأضاف أن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا في ظل سلام دائم وشامل، بناءً على تسوية عادلة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن القضية الفلسطينية ستظل في الضمير العربي، مهما طرأت على العملية التفاوضية من تطورات، ومهما استمرت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن العالم العربي واجه العديد من التحديات خلال العقد الماضي، حيث عانت الشعوب من انهيار مؤسسات الدولة، وويلات الانقسامات العقائدية والمذهبية والسياسية، وظهور شبح الإرهاب.
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