شارك الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات. لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال زيزو: "أي حد عاوز ينجح ويبني تاريخ ويجيله الأهلي لازم يختاره طبعًا.. واخترت الأهلي عشان أعمل شعبية جديدة".

وكانت قد شهدت مباراة النادي الأهلي المصري أمام فريق باتشوكا المكسيكي لحظة مميزة في مسيرة اللاعب أحمد سيد “زيزو”، حيث سجّل أول أهدافه بقميص الأهلي، وجاء الهدف من ركلة ترجيح نفذها بثقة داخل الشباك، معلنًا تقدّم الفريق الأحمر.

الهدف الذي أحرزه زيزو لم يكن مجرد تسجيل عادي، لكونه الأول له منذ انتقاله إلى الأهلي في صفقة أثارت الكثير من الاهتمام.

ويُعد تسجيل زيزو لهذا الهدف مؤشرًا إيجابيًا على تأقلمه السريع مع أجواء الفريق، وقدرته على تحمّل الضغوط في المباريات الرسمية، خاصة تلك التي تُقام على المستوى الدولي أو الودي عالي المستوى.

وبهدفه الأول، يفتتح زيزو صفحة جديدة في مشواره مع الأهلي، وسط آمال الجماهير في أن يكون إضافة قوية تسهم في تحقيق المزيد من البطولات

وخاض فريق الأهلي المصري مواجهة ودية قوية أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، انتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.



اللقاء في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو.