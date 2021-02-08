محاكمة نتنياهو بتهم الفساد.. أقواله أمام المحكمة.. وانقسامات عميقة في إسرائيل حول القضايا.. هل هي مسرحية هزلية أم السجن يفتح أبوابه لرئيس وزراء الاحتلال الصهيوني؟

* نيويورك تايمز: المحاكمة اختبار للنظام القضائي في إسرائيل

* نتنياهو يبرئ نفسه أمام القضاة ويقدم التماسًا

* عجز نتنياهو وخصومه عن إحراز أغلبية يدخل إسرائيل في دوامة الانتخابات









عاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة بعد أسابيع قليلة من إجراء انتخابات عامة.





وتقول صحيفة "نيويورك تايمز"، إن كثيرين ينظرون إلى المحاكمة على أنها اختبار للنظام القضائي في البلاد.





وقالت الصحيفة الأمريكية إن قلة من قادة العالم قدموا للمحاكمة أثناء وجودهم في مناصبهم، ناهيك عن الترشح لإعادة انتخابهم وسط جائحة (وباء فيروس كورونا).





ومع ذلك ، في صباح يوم الإثنين - مع اقتراب موعد الانتخابات العامة بعد أسابيع قليلة، وقرار مشحون بإعادة فتح نظام التعليم قريبًا - اضطر نتنياهو إلى تحويل انتباهه بعيدًا عن شؤون الكيان الصهيوني والحضور بدلًا من ذلك لاستئناف محاكمته بتهم الفساد.





وفي التفاصيل، كانت الجلسة إدارية إلى حد كبير، وتحدث نتنياهو لفترة وجيزة فقط دافعًا عن براءته. وقال "أؤكد الرد الذي قدم باسمي"، في إشارة إلى التماس مكتوب قدمه محاموه قبل عدة أسابيع.





أمضى نتنياهو أقل من نصف ساعة داخل قاعة المحكمة قبل أن يترك محاميه ليتجادلوا مع القضاة الثلاثة حول مسائل إجرائية. لكن هذه كانت المرة الأولى التي يتحدث فيها نتنياهو في المحكمة نفسها منذ بدء المحاكمة في مايو الماضي، والمرة الثانية فقط التي حضر فيها شخصيًا. وأثار المشهد البسيط لرئيس وزراء جالس في قفص الاتهام نقاشا حول صحة الديمقراطية والنظام القضائي في إسرائيل.





بالنسبة للبعض، فإن حقيقة إمكانية تقديم رئيس وزراء إسرائيلي للمحاكمة أمام محكمة إسرائيلية هي دليل قوي على استقلال القضاء والمساواة أمام القانون. لكن يخشى آخرون من أن الخطاب المحيط بالمحاكمة - التي صورها نتنياهو بنفسه على أنها مؤامرة من قبل بيروقراطيين غير منتخبين لتقويض إرادة الشعب - قوض ثقة الجمهور في النظام القضائي.





وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى ان محاكمة نتنياهو تجرى في قاعة محكمة في القدس الشرقية، وضمتها إسرائيل بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، والتي يأمل الفلسطينيون أن تكون عاصمة لدولة فلسطينية في المستقبل.





نتنياهو يواجه اتهامات عدة. في إحدى القضايا اتهم بمنح امتيازات سياسية لرجلين من رجال الأعمال مقابل هدايا تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الدولارات، بما في ذلك السيجار والشمبانيا. وفي قضايا أخرى، يُتهم بالسعي للحصول على تغطية إعلامية مواتية من منافذ إخبارية كبرى مقابل تغييرات تنظيمية أفادت أصحابها.





في حالة إدانته، يمكن أن يواجه نتنياهو عدة سنوات في السجن، لكن من غير المتوقع صدور حكم لعدة أشهر، إن لم يكن سنوات. تم بالفعل تأجيل المحاكمة عدة مرات بسبب قيود فيروس كورونا - وربما يتم تأجيلها مرة أخرى.





سيقرر القضاة هذا الأسبوع ما إذا كانوا سيؤيدون طلبًا تقدم به محامو نتنياهو اليوم الإثنين لتأجيل استدعاء الشهود إلى ما بعد انتخابات 23 مارس - الرابعة في إسرائيل خلال عامين. لكن في كلتا الحالتين، يقول العديد من المحللين إنهم يعتقدون أن المحاكمة قد لا يكون لها تأثير كبير على الرأي العام.





تعتبر الانتخابات على نطاق واسع استفتاء غير رسمي على نتنياهو. وقالت المحللة السياسية الإسرائيلية داليا شيندلين، إن معظم الناخبين شكلوا آرائهم بشأن المزاعم ضد نتنياهو منذ فترة طويلة، منذ أن استمرت المحاكمة والتحقيق الذي أدى إليها لسنوات.





وقالت: "هل يمكن أن يغير افتتاح المحاكمة رأي أي شخص حقًا؟ حتى الآن، لا أرى ذلك حقًا. لا شيء من هذا جديد - لقد كان لدى الناس سنوات لفهم ذلك".





في الواقع ، أحد الأسباب التي تجعل إسرائيل تواجه انتخابات أخرى في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة هو أن مجموعات الناخبين الذين يؤيدون ويعارضون نتنياهو ظلوا متساويين في الحجم في السنوات الأخيرة. وقد جعل هذا من المستحيل على نتنياهو أو خصومه السياسيين تحقيق أغلبية برلمانية مستقرة، ما أدى إلى إقامة انتخابات تلو الأخرى لكسر الجمود.





قال ناحوم برنيع، كاتب عمود إسرائيلي بارز: "لقد حدد معظم الناس بالفعل ما يشعرون به حيال المحاكمة. يعتقد الكثير منهم أنه إما بريء - أو حتى إذا لم يكن بريئًا، فهو رئيس وزراء جيد لدرجة أنه لا ينبغي أن يحاكم. لكن في الوقت نفسه، لدى جزء كبير من الجمهور فكرة ثابتة بأن نتنياهو مجرم".





بالنسبة لمعارضيه، فإن الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن نتنياهو اختار عدم الاستقالة من منصبه، على الرغم من تشتيت انتباهه بسبب الإجراءات الجنائية المعقدة، كانت بالفعل دليلًا على أنانية خطيرة.





نشرت حركة بلاك فلاجز (الرايات السوداء)، وهي حركة معارضة قادت الاحتجاجات ضد نتنياهو ، على تويتر صباح الإثنين العديد من الإخفاقات الحكومية طوال الوباء كانت "كلها بسبب المحاكمة. نجاته الشخصية أهم بالنسبة له من نجاة الدولة".





لكن بالنسبة لأنصار نتنياهو، فإن المحاكمة دليل على وجود مؤامرة عميقة ضده، والقليل الذي يحدث خلال الجلسات سيغير رأيهم.





كتب أوسنات مارك، النائب عن حزب السيد نتنياهو، على تويتر:"اليوم يمثل مرحلة أخرى في محاولة الاغتيال السياسي المعروفة باسم قضايا نتنياهو مع توقيت مذهل، يسعى الادعاء إلى تسريع الاستماع إلى شهود الادعاء بالقرب من الانتخابات كأداة ضرب سياسي".