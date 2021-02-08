نائب وزير الإسكان يكشف تفاصيل الاتفاق مع الجانب الصيني لتنفيذ 5 أبراج في العلمين.. فيديو

أكد المهندس خالد عباس نائب ويزر الاسكان للمشروعات القومية، أن وزير الإسكان وقع اتفاقية مع الجانب الصيني ل تصميم وتنفيذ 5 أبراج سكنية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بين "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" وشركة "cscec" الصينية.





وأضاف عباس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة، أن المشروع سيتكون من 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2.





ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرًا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهرًا، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم الاتفاق على أن يتم السداد لكامل الأعمال بالجنيه المصري.