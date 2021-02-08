نائب وزير الإسكان يكشف تفاصيل الاتفاق مع الجانب الصيني لتنفيذ 5 أبراج في العلمين.. فيديو

أكد المهندس خالد عباس نائب ويزر الاسكان للمشروعات القومية، أن وزير الإسكان وقع اتفاقية مع الجانب الصيني لتصميم وتنفيذ 5 أبراج سكنية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بين "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" وشركة "cscec" الصينية.
وأضاف عباس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة، أن المشروع سيتكون من 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2.
ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرًا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهرًا، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم الاتفاق على أن يتم السداد لكامل الأعمال بالجنيه المصري.
وأكد وزير الإسكان، أن مشروع أبراج العلمين رغم كونه من الناحية الهندسية والمعمارية علامة مهمة في تاريخ البناء المصري، إلا أنه يحمل في طياته رمزًا هامًا ليس فقط للتعاون البناء بين وزارة الإسكان المصرية وهيئاتها التابعة وشركائنا الصينيين ممثلين في شركة (CSCEC)، بل إنه يرمز إلي اتحاد أعرق حضارتين عرفتهما البشرية منذ القدم، واللتين قدمتا نموذجًا للقيم الإنسانية الراقية، والتعاون بين الشعوب وهما الحضارة المصرية القديمة والحضارة الصينية.
كما أكد الوزير، أنه ما كان يمكن لهذا النموذج من التعاون أن يتم، لولا الدعم المُقدم من الحكومتين الصينية والمصرية، والذي يقف خلفه قائدان حكيمان، وهما، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بينغ، اللذان يسخران ما يربطهما من روابط الأخوة والمحبة في مد جسور التعاون بين الشعبين.