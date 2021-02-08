تعيينات جديدة بالجامعات |تفاصيل

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي اليوم الاثنين عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة فى الجامعات الحكومية.









وجاءت التعيينات على النحو التالي:

١_ الدكتور حسن عبد اللطيف أبو العلا نائبا لرئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

٢_ الدكتور حسام محمد كمال محمد محمود رفاعي نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب.

٣_ الدكتور هشام كامل عبد اللطيف تمراز نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

٤_ الدكتور عمر محمد الحسيني عبد السلام عميدًا لكلية الهندسة جامعة عين شمس.

٥_ الدكتور دينا محمد عباس مندور عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.





٦_ الدكتور سامي عبد السلام سالم خليل عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية.

٧_ الدكتور رمضان أحمد عبد النبي عامر عميدًا لكلية الآداب جامعة بني سويف.

٨_ الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيد عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بني سويف.

٩_ الدكتور عادل محمد محمود علي عميدًا لكلية الزراعة جامعة أسيوط.

١٠_ الدكتور مجدي عبد الجواد علوان عثمان عميدًا لكلية الآداب جامعة أسيوط.