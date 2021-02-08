تعيينات جديدة بالجامعات |تفاصيل

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي اليوم الاثنين عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة فى الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
١_الدكتور حسن عبد اللطيف أبو العلا نائبا لرئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث.
٢_ الدكتور حسام محمد كمال محمد محمود رفاعي نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب.
٣_ الدكتور هشام كامل عبد اللطيف تمراز نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
٤_ الدكتور عمر محمد الحسيني عبد السلام عميدًا لكلية الهندسة جامعة عين شمس.
٥_ الدكتور دينا محمد عباس مندور عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.
٦_الدكتور سامي عبد السلام سالم خليل عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية.
٧_الدكتور رمضان أحمد عبد النبي عامر عميدًا لكلية الآداب جامعة بني سويف.
٨_ الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيد عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بني سويف.
٩_ الدكتور عادل محمد محمود علي عميدًا لكلية الزراعة جامعة أسيوط.
١٠_الدكتور مجدي عبد الجواد علوان عثمان عميدًا لكلية الآداب جامعة أسيوط.
١١_ الدكتور أسامة محمد عبد المنعم عطية إمام عميدًا لكلية الزراعة جامعة الزقازيق.