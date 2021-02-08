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تعليم

تعيينات جديدة بالجامعات |تفاصيل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:44 م
وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى
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نهلة الشربينى
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي اليوم الاثنين عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة فى الجامعات الحكومية.


وجاءت التعيينات على النحو التالي:
١_الدكتور حسن عبد اللطيف أبو العلا نائبا لرئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث.
٢_ الدكتور حسام  محمد كمال محمد محمود رفاعي  نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب.
٣_ الدكتور هشام كامل عبد اللطيف تمراز نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
٤_ الدكتور عمر محمد الحسيني عبد السلام عميدًا لكلية الهندسة جامعة عين شمس. 
٥_ الدكتور دينا محمد عباس مندور  عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

٦_الدكتور سامي عبد السلام سالم خليل عميدًا لكلية  الطب البيطري جامعة الإسكندرية.
٧_الدكتور رمضان أحمد عبد النبي عامر عميدًا لكلية الآداب جامعة بني سويف.
٨_ الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيد عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بني سويف.
٩_ الدكتور عادل محمد محمود علي عميدًا لكلية الزراعة جامعة أسيوط.
١٠_الدكتور مجدي عبد الجواد علوان عثمان عميدًا لكلية الآداب جامعة أسيوط.
١١_  الدكتور أسامة محمد عبد المنعم عطية إمام عميدًا لكلية الزراعة جامعة الزقازيق.
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