وسط مخاوف بعدم فاعلية لقاح أكسفورد.. بوريس جونسون يرفض استبعاد تمديد إغلاق كورونا في بريطانيا

رفض رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" اليوم، الإثنين، استبعاد تمديد الإغلاق إذا استمرت السلالة الجنوب أفريقية في الانتشار؛ وسط مخاوف من أن لقاح جامعة أكسفورد قد لا يمنع الأشخاص من الإصابة بالسلالة المتطورة.





ووجدت دراسة مثيرة للقلق أن اللقاح البريطاني الصنع كان له "تأثير ضئيل" في منع المرض الخفيف الناجم عن السلالة، ما يشير إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم قد يظلون قادرين على التقاطها ونشرها زعم أحد مستشاري SAGE البارزين أن النتيجة تعني "قد تكون هناك حاجة لمزيد من القيود لفترة أطول".









وبعد الإلحاح على ما إذا كانت هناك حاجة إلى تأخير في تخفيف القيود إذا ثبت أن اللقاح أقل فعالية في الحد من انتقال النوع الجنوب أفريقي ، قال رئيس الوزراء البريطاني إن اللقاحات "ستوفر مخرجًا" و "تظل ضخمة المنفعة لبلدنا - لكن اللقاح فشل في استبعاد احتمال تمديد الإغلاق".





وخلال زيارة إلى منشأة تصنيع اختبارات فيروس كورونا في ديربي، قال: "نحن واثقون جدًا من جميع اللقاحات التي نستخدمها، وأعتقد أنه من المهم للناس أن يضعوا في اعتبارهم أن جميعهم ، كما نعتقد، فعالون في توفير درجة عالية من الحماية ضد الأمراض الخطيرة والموت، وهو الأمر الأكثر أهمية".





ويعتقد أيضًا كبار الخبراء - بما في ذلك أكاديميون من أكسفورد ولجنة اللقاحات الرائدة في المملكة المتحدة - أن ضربة اللقاح ستحمي من المرض الشديد، ما يؤدي في النهاية إلى تخفيف الضغط على مركز الصحة العامة وعندما يتم رفع قيود الإغلاق في النهاية وإنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح.





وقال وزير الصحة البريطاني، إدوارد أرغار، للجمهور ألا يغيب عن بالهم الغرض الرئيسي من اللكمات - وهو خفض حالات دخول المستشفيات والوفيات إلى مستويات يمكن التحكم فيها.





وعكست تعليقاته صدى تعليقات وزير اللقاحات نديم الزهاوي ، الذي قال إن الوقاية من المرض الشديد هي العامل "المهم للغاية" في بدء التطبيق.





وأصرت مصادر حكومية على أن الدراسة المقلقة - التي دفعت جنوب إفريقيا إلى التوقف عن إبعاد ضربة أوكسفورد - لم تغير خطة إعادة المدارس اعتبارًا من 8 مارس. ومع ذلك، فقد أشاروا إلى أن رئيس الوزراء أشار إلى تهديد المتغيرات الجديدة كعامل ستؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرارات بشأن تخفيف الإغلاق.





وحتى الآن، لم يكن هناك سوى 147 حالة مؤكدة من البديل الجنوب أفريقي في المملكة المتحدة ، لكن من المحتمل أن يكون هذا أقل من الواقع لأنه حتى الأسبوع الماضي كان المسؤولون يحللون 10 في المائة فقط من المسحات الإيجابية العشوائية.





ويقول العلماء إن العدد الحقيقي للحالات من المرجح أن يكون 10 إلى 20 مرة أعلى من العدد الرسمي.





وقامت الحكومة البريطانية بنشر اختبارات إضافية في أكثر من 10 مناطق في إنجلترا حيث يُعتقد أن سلالة جنوب إفريقيا تنتشر في المجتمع.





ويأتي ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه ما لا يقل عن عشرة مراكز تطعيم بسبب تلقيح الآلاف اليوم ، حيث ضربت العاصفة دارسي المملكة المتحدة مع رياح تبلغ 50 ميلًا في الساعةفضلا عن الثلوج التي حولت الطرق إلى ساحات تزلج جليدية قاتلة.





وحصل ما يقرب من 12.3 مليون بريطاني بالفعل على جرعتهم الأولى ، والحكومة في طريقها لتحقيق هدفها الطموح بتلقيح حوالي 15 مليونًا بحلول 15 فبراير، إذ تلقى 280 ألف شخص آخر جرعة من اللقاح أمس.





ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه بريطانيا اليوم 333 حالة وفاة إضافية بكوفيد 19، في أدنى حصيلة يومية منذ ستة أسابيع.





وكما سجلت سلطات الصحة البريطانية 14014 إصابة جديدة ، وهو أقل رقم منذ بداية ديسمبر.