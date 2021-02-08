مصادر تكشف سبب زيارة وزير الخارجية القطري إلى لبنان





يجري وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن زيارة إلى لبنان غدا الثلاثاء، فيما كشفت مصادر عن أن الوزير القطري يحمل خلال زيارته مبادرة لجمع الأطراف اللبنانية على طاولة حوار في الدوحة.





وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصادرها إن قطر لن تعلن عن مبادرتها إلا بعد موافقة كل الأطراف اللبنانية على المشاركة في الحوار.





وأشارت المصادر إلى تلقي الجانب القطري موافقة مبدئية من أغلبية القوى السياسية اللبنانية، لاسيما حزب الله وفريق الرئيس اللبناني ميشال عون.





وأكدت المصادر إمكانية الحديث عن تقديم دعم مالي إلى لبنان، في ظل أزمة مالية واقتصادية حادة هي الأسوأ منذ سنوات.





وفي وقت سابق، أعلنت السفارة القطرية في بيروت أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن سيزور لبنان يوم الثلاثاء حيث سيعقد مؤتمرا صحفيا في القصر الجمهوري في بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.







