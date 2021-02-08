وزيرة التخطيط: سوق العمل ديناميكي ويحتاج تخصصات ومهارات غير موجودة في خريجي الجامعات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية التعليم في بناء الانسان وتغيير المجتمعات واستدامة النمو الاقتصادي، لذلك له أولوية في توزيع الاستثمارات .
ولفتت خلال ردها على أسئلة أعضاء مجلس النواب إلى انخفاض معدلات البطالة وتزايد معدلات التشغيل خلال الفترة الحالية.
وأضافت السعيد أن هناك خطة لمدة ثلاث سنوات لخفض كثافة الفصول بالمحافظات وبالفعل انخفضت الكثافة في بعض المحافظات
ولفتت خلال ردها على أسئلة أعضاء مجلس النواب إلى انخفاض معدلات البطالة وتزايد معدلات التشغيل خلال الفترة الحالية.
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وأضافت السعيد أن هناك خطة لمدة ثلاث سنوات لخفض كثافة الفصول بالمحافظات وبالفعل انخفضت الكثافة في بعض المحافظات