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اقتصاد

وزيرة التخطيط: سوق العمل ديناميكي ويحتاج تخصصات ومهارات غير موجودة في خريجي الجامعات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:34 م
فرص عمل
فرص عمل
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آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  أهمية التعليم في بناء الانسان وتغيير المجتمعات واستدامة النمو الاقتصادي، لذلك له أولوية في توزيع الاستثمارات .

ولفتت خلال ردها على أسئلة أعضاء مجلس النواب إلى انخفاض معدلات البطالة وتزايد معدلات التشغيل خلال الفترة الحالية.

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واكدت أن سوق العمل ديناميكي ويحتاج الى تخصصات ومهارات غير متوافرة في خريجي الجامعات التقليدية لذلك تزيد نسبة البطالة ببن هؤلاء الخريجين، وأصبح هناك اتجاه لانشاء الجامعات التكنولوجية والكليات التطبيقية.

وأضافت السعيد أن هناك خطة لمدة ثلاث سنوات لخفض كثافة الفصول بالمحافظات وبالفعل انخفضت الكثافة في بعض المحافظات
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