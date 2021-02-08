النيابة الإدارية تكشف مصير عقار الإسكندرية المائل ..فيديو

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إ نه تم الانتقال لموقع عقار الإسكندرية المائل لإجراء المعاينة الميدانية ورؤيته على الواقع عقب الانتهاء من التحقيقات .





وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تبين من المعاينة أن العقار مكون من تسعة أدوار، وأن الإزالة بدأت بالفعل بإزالة كافة الحوائط والأسقف ومازالت جارية، حيث كلفت النيابة المختصين بإتمام الإزالة بالكامل تنفيذًا للقرار الصادر.





وتابع المتحدث باسم النيابة الإدارية، أمرت النيابة بتكليف مسئولي حي غرب، بموافاة النيابة ببيانات تفصيلية عن جميع مهندسي حي غرب بالإسكندرية الذين تعاقبوا على العمل بالحي منذ عام ٢٠٠٩ حتى الآن.





وأشار إلى أن النيابة أكدت على مراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه.



