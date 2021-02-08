شكرا يا رجال الأهلي.. الجماهير تشيد بأداء أبطال أفريقيا أمام بايرن ميونخ

أشادت جماهير الكرة المصرية بالأداء الممتاز للنادي الأهلي على غريم قوي بحجم بايرن ميونخ،

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج شكرا رجال الأهلي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى السوشيال ميديا.

وكانت أبرز التغريدات حول الفخر بالنتيجة، على الرغم من الهزيمة الا ان اللاعيبن اجتهدت في المباراة وأدوا دورهم بشكل مشرف، وطالب الجمهور بالحصول على المركز الثالث لهذه البطولة.

و انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وفي دربكة دفاعية من الأهلي سجل ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 16.

وظهر الأهلي في بداية شوط المباراة الثاني بشكل مختلف، وسيطر واستحوذ على الكرة بشكل مميز، ووصل الى مرمى نوير حارس مرمى بايرن ميونخ ولكن دون خطورة حقيقية.

ومن خلال خطأ دفاعي من الأهلي تمكن ساني من تمرير كرة عرضية على رأس ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ الى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للاندية، ويخوض الأهلي مباراته القادمه لحسم أحد المركزين الثالث أو الرابع.

احنا مش بنشجع الأهلي عشان بيكسب .. إحنا مكسبنا اننا بنشجع الأهلي ❤️#شكرا_رجال_الاهلي — mohmoud Badawy (@mahmoudBadawi66) February 8, 2021

برغم الهزيمة اللى بتزعل أى مشجع أهلاوى حتى لو هزيمة مشرفة بس أحنا مستعدين نسقف للعيبة الرجالة دى لحد ما نقطع ايدينا والله

عملتوا مبارة مراضية لينا كلنا قدام أقوى فريق فى العالم حاليًا و محتاجين منكم ميدلية يا أبطال ❤🦅#شكرا_رجال_الاهلي #معاك_يا_اهلي pic.twitter.com/irGTmIeNkK — TiMo (@MohamedTimoOo) February 8, 2021

الحمد لله على كل حال

اللى جاى احسن باذن الله

#شكرا_رجال_الاهلي — الاستاذ (@VUlCzNyDLX4Wn64) February 8, 2021

يا جدعان بقى 😯❤️ يخربيت العظمه بجد يابختك يا كهربا دخلت التاريخ 😂😂❤️💣💣💥#شكرا_رجال_الاهلي pic.twitter.com/D4fGVlGPSS — 🌼🦅❤️🇪🇬 Menna T'allah (@Mannoush789) February 8, 2021

شرفتوناا يا رجالة والله

مستنيين البرونزية 🥉#شكرا_رجال_الاهلي pic.twitter.com/xyCmnA2JqZ — ahmed mohamed (@ahmedmo73558857) February 8, 2021