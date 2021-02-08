ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شكرا يا رجال الأهلي.. الجماهير تشيد بأداء أبطال أفريقيا أمام بايرن ميونخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:30 م
صدى البلد
Advertisements
سارة عبد الله

أشادت جماهير الكرة المصرية بالأداء الممتاز للنادي الأهلي على غريم قوي بحجم بايرن ميونخ،

 ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج شكرا رجال الأهلي.

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى السوشيال ميديا.

 

وكانت أبرز التغريدات حول الفخر بالنتيجة، على الرغم من الهزيمة الا ان اللاعيبن اجتهدت في المباراة وأدوا دورهم بشكل مشرف، وطالب الجمهور بالحصول على المركز الثالث لهذه البطولة.

 

و انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.     

 

وفي دربكة دفاعية من الأهلي سجل ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 16.     

 

وظهر الأهلي في بداية شوط المباراة الثاني بشكل مختلف، وسيطر واستحوذ على الكرة بشكل مميز، ووصل الى مرمى نوير حارس مرمى بايرن ميونخ ولكن دون خطورة حقيقية.     

 

ومن خلال خطأ دفاعي من الأهلي تمكن ساني من تمرير كرة عرضية على رأس ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 87 من عمر المباراة.     

 

وبهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ الى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للاندية، ويخوض الأهلي مباراته القادمه لحسم أحد المركزين الثالث أو الرابع.

 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أبو ظبي الرياضية تستعرض ذكريات الخطيب مع مباراة بايرن ميونخ عام 1977.. فيديو

بطل عدى حدود افريقيا.. الأهلي يتصدر تويتر قبل ساعات من مباراة بايرن ميونيخ

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

رغم الهزيمة.. جماهير الأهلي بالدوحة تحيي اللاعبين بعد المباراة

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

جماهير الأهلي تشيد باللاعبين وتطالب الفريق باقتناص المركز الثالث

ترشيحاتنا

مفاجأة عن دواء جديد لعلاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا.. فيديو

لحظات من الرعب.. عامل يروي ساعات احتجاز عمال في نفق محاصرين بين المياه والحطام | فيديو

هدية خاصة من رئيس بايرن ميونخ لـ الأهلي

جدل كبير بسبب صور عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

رسالة شديدة اللهجة.. تحرك عسكري عاجل من أمريكا ضد روسيا

أوعى الماتش يفوتك.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف سر الحركة الجانبية للثعابين وتسخيرها في خدمة تطور الروبوتات مستقبلا | صور

مشربش عندك برتقان.. قصة سيارة ساعدت القرموطي فى تصدير المانجو بالعراق | صور

بيجو تكشف النقاب عن أحدث سياراتها.. الوحش 2008 موديل 2021.. صور