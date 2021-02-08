وائل جمعة: هزيمة مشرفة للأهلي أمام بايرن ميونخ .. وعلى هذا الجيل العودة مجددا للمونديال

قال وائل جمعة أسطورة النادي الأهلي، إن هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحراء أمام بايرن ميونيخ بهدفين دون رد مُشرفة، مشيرا إلى أنه لم يشعر بخطورة دافيز الظهير الأيسر للبفاري.
وقال جمعة بعد اللقاء فى تصريحات تليفزيونية: "هزيمة مشرفة للأهلي بالنظر للمنافس، إنه أفضل فريق في العالم، هناك فرق كبيرة خسرت بنتائج كبيرة جدا ضدهم، الكرة عبارة عن إمكانيات".
وواصل: "بعد المباراة رأينا على سبيل المثال الفارق البدني بين اللاعبين ، هذه تجربة مهمة لهذا الجيل من اللاعبين، تذكرني بما حدث لنا في مونديال الأندية 2005".
وكشف: "تعاهدنا بعدها وعدنا للبطولة مجددا، الآن هم اختبروا التجربة لأول مرة وعليهم تكرار الأمر الموسم المقبل والعودة للبطولة ، لم أشعر بخطورة ألفونسو ديفيز اليوم، اللاعب الذي فتح شوارع في فريق برشلونة، لم يبخل أي من لاعبي الأهلي اليوم بالمجهود في المباراة".
حقق نادي بايرن ميونيخ الألماني فوزًا على الأهلي المصري بهدفين نظيفين مساء اليوم، الإثنين، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية بقطر.
هدفا بايرن جاءا عن طريق البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي سجل أحدهما في الشوط الأول، بينما جاء الآخر في النصف الثاني من المواجهة وقبل نهايتها بدقائق قليلة.
وبهذه النتيجة سينتقل الأهلي للعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية في المونديال بمواجهة ضد بالميراس البرازيلي يوم الخميس القادم، بينما تأهل بايرن للقاء النهائي لملاقاة تيجريس أونال المكسيكي.