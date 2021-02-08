الأهلي وبالميراس البرازيلي.. تاريخ من اللعب الجيد والخسارة المُرة أمام السامبا

بعد خسارة متوقعة بهدفين نظيفين في مرمى الأهلي أمام بايرن ميونخ القوي، يستعد الأهلي لـ مواجهة فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في الدوحة.





الخميس المقبل سيشهد لقاءً ثالثا للأهلي أمام فريق برازيلي بعد مواجهتين كان الأهلي الطرف الخاسر فيها، لكنها حملت ذكريات سعيدة للفريق من حيث الأداء دون النتيجة، وهو ما جعل الخسارة تبدو مريرة مع الفرص التي لاحت للمكسب.





الأهلي ضد انترناسيونالي البرازيلي





كانت مباراة النسخة الأعظم للنادي الأهلي عام 2006 والتي خسرها في نصف النهائي وحقق بعدها المركز الثالث متفوقا على كلوب أميركا المكسيكي في بطولة شهدت تألق أبو تريكة وفلافيو.





دخل الأهلي أمام الفريق البرازيلي متسلحا بشخصية البطل ولاعبيه الكبار ومدربه البرتغالي جوزيه، لكنه استقبل الهدف الأول في شباكه قبل أن ينطلق طارق السعيد من الجهة اليمنى ليرفع كرة على رأس فلافيو يسكنها شباك الفريق البرازيلي في هدف من أجمل أهداف الأهلي في البطولة.





لكن نجم الفريق البرازيلي الكسندر باتو تمكن مع زملائه من العودة للمباراة بهدف التقدم ليقصي الأهلي من البطولة في خسارة لم يكن يستحقها بطل أفريقيا.





الأهلي امام كورينثيانز





في نسخة 2012 تمكن الأهلي من الوصول لنصف النهائي ليلتقي فريق كورينثيانز البرازيلي بما تبقى من نجوم الجيل الذهبي للأهلي، تحت قيادة حسام البدري ووجود أبو تريكة ووائل جمعة وجد وسيد حمدي وعمرو جمال وحسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي ورامي ربيعة ومحمد نجيب وعبدالله السعيد وشريف إكرامي.





المباراة كانت متعادلة من حيث الأداء والاستحواذ، باستثناء كرة عرضية ترجمها مهاجم الفريق البرازيلي إلى هدف وحيد كان كافيا لإقصاء الاهلي وبعدها حصل على المركز الرابع بالبطولة.





ويحاول الأهلي تعديل تاريخه السلبي امام الفرق البرازيلية من خلال الفوز على بالميراس وخطف برونزية بطولة العالم في إنجاز مكرر للأهلي في نفس البطولة.



