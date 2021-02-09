موجز السوشيال ميديا: هدية خاصة من رئيس بايرن ميونخ لـ الأهلي.. ولاعب البايرن ينشر صورة له مع قميص كهربا

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هدية خاصة من رئيس بايرن ميونخ لـ الأهلي

أهدى رئيس مجلس إدارة فريق بايرن ميونخ الألماني هدية تذكارية للنادي الأهلي بمناسبة لقاء الفريقين في كأس العالم للأندية.





ونشر محمد الجارحي عبر حسابه بإنستجرام صورة له مع رئيس بايرن ميونخ وعلق عليها قائلا "‬‏‪السيد كارل هاينز رومينيجه #الرئيس_التنفيذي لنادي #بايرن_ميونخ الألماني ونجم الكرة الألمانية الشهير وتقدير كبير للنادي #الأهلي بهذه الهدية التذكارية بمناسبة مباراتنا في نصف نهائي كأس العالم للأندية.. الأهلي في مكانه الطبيعي بين عظماء العالم".





لاعب بايرن ميونخ ينشر صورة له مع قميص كهربا

علق توماس مولر لاعب فريق بايرن ميونخ على اداء محمود كهربا لاعب النادي الاهلي في مباراة اليوم بنصف نهائي كأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز البايرن ٢-٠





ونشر مولر صورة لتيشرت كهربا بعد تبادله معه بنهاية المباراة وعلق عليها قائلا "صراحة نجم يفرض عليك الاحترام".







خالد بيومي عن خسارة الأهلي أمام البايرن: يتحملها موسيماني



علق المحلل الرياضي خالد بيومي على خسارة النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء أمام فريق بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





وكتب خالد بيومي عبر حسابه بتويتر قائلا "‏أحترم البايرن طبعا موسيماني يتحمل كل شيء .. تجهيز للاعبين .. خوف .. تفكير في النتيجة .. تشكيل .. تغييرات لبعض الاسماء .. وتغييرات متأخرة .. الاهلي كان يحتاج مدرب أجرأ مع احترامي لأي رأي".





‏الله يرحمهم .. حازم إمام يحيي ذكرى شهداء استاد الدفاع الجوي



أحيا الكابتن حازم امام لاعب نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الرياضية بمجلس النواب الذكرى السادسة لشهداء الزمالك العشرين المعروفة بأحدث استاد الدفاع الجوي.





وكتب حازم إمام عبر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏الله يرحمهم ويحسن اليهم في الجنة ان شاء الله ".

