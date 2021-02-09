بسبب كورونا.. الداخلية السعودية تصدر تحذيرا مهما للمواطنين والوافدين

أطلقت وزارة الداخلية السعودية، تحذيرا من نشر الشائعات حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





وقالت الداخلية السعودية على تويتر إن نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ من شأنه التسبب في إثارة الهلع والخوف، مؤكدة أن هذا الأمر جريمة.





وأضافت الوزارة ان كل ما يترتب على هذه الشائعات جريمة ومخالفة، ستتخذ ضدها إجراءات قوية، ويعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد عن مليون ريال، وكذلك السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.



