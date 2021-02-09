زيادة 6% سنويا.. ننشر رسوم تراخيص السيارات الجديدة قبل ساعات من إقرارها

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المرور بعدما وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس على المشروع مع إدخال عدد من التعديلات على القانون.





ومن المقرر التصويت على مشروع القانون -بعد مناقشته- في الجلسة العامة، تمهيدا لإقراره وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة ثم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.





نص المشروع على فرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

يزداد هذا الرسم سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.



