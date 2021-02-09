بهدف إنسانى.. بريطاني عمره 70 عاما يعبر المحيط الأطلسي مجدفًا لمسافة 4828 كم.. فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، بريطانى عمره 70 عاما يعبر المحيط الأطلسي مجدفا لمسافة 4828 كيلو متر.





ووفقا للتقرير، الجد البريطانى فرانك روثويل البالغ من العمر 70 عاما أصبح أكبر شخص سنا يعتبر المحيط الأطلسي مجدفا بمسافة 4828 كيلو متر خلال 56 يوما.





وقد قام بتلك المسافة خلال ساعتين و41 دقيقة من "لا غوميرا" بجزر الكنارى إلى جزية "أنتيغوا" فى الكاريبي.





وتعتبر رحلة فرانك الشاقة هدفها إنسانى نبيل، إذ جمع أكثر من 880 ألف دولار لدعم أبحاث مرض الزهايمر فى المملكة المتحدة.





وقال "فرانك"، إنه الرجل الوحيد فى العالم الذى أبحر حول أمريكا بمسار على شكل رقم 8، حيث هناك فقط 10 أشخاص حول العالم الذى فعلوا ذلك وهو الرقم 10.