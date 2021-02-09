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رياضة

رغم الهزيمة.. فيفا يتغزل في أداء الأهلي أمام بايرن ميونخ بمونديال الأندية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:25 ص
الأهلي ضد بايرن ميونخ
الأهلي ضد بايرن ميونخ
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عبد الحكيم أبو علم
أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالمستوى المشرف للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ‏الأهلي أمام بايرن ميونيخ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب أحمد بن علي، ‏في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.‏

وقال الموقع الرسمي لـ«فيفا» إن بايرن ميونيخ نجح في الفوز على الأهلي الرائع، بعد أن قدم الأخير ‏أداءً دفاعيًّا جيدًا أمام بطل أوروبا، مشيرًا إلى أن مانويل نوير نجح في التصدي لمحاولات ‏الأهلي. ‏

فيما أشارت صفحة «فيفا» على «تويتر» إلى أن الأهلي قدم أداءً رائعًا ضد فريق استثنائي، وأن ‏لاعبي الأهلي عليهم أن يكونوا فخورين بهذا الأداء.‏

ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية على موقع «إنستجرام» صورة لمحمد هاني ‏خلال أحداث المباراة، وعلق عليها: «لقد حاربتم بشجاعة».‏

وقدم الأهلي أداءً مشرفًا، وخسر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد ‏أحمد بن علي.‏

ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس البرازيلي الخميس المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث ‏والرابع في مونديال الأندية.‏
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