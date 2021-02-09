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تعليم

جامعة الإسكندرية: إنشاء وحدات للابتكارات التربوية خلال الفصل الدراسي الثاني

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:30 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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أحمد بسيوني

 أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على وكلاء الكليات حرص الجامعة على صحة وسلامة جميع منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بصفة خاصة، والمجتمع العام بصفة عامة، خلال هذا الظرف الاستثنائي بما لا يؤثر على العملية التعليمية.


جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الكلية عند طريق تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول وبداية الفصل الدراسي الثاني.


وأشار جابر إلى أن ٢٠ فبراير القادم هو بداية العملية الإمتحانية للفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة مشددًا على عدم التهاون في تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة، كما أعلن عزم الجامعة إنشاء وحدات للأبتكارات التربوية كوحدات من مركز الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني.


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كما أستعرضت الدكتورة غادة الخياط،رئيس قسم نظم المعلومات بكلية التجارة جامعة الاسكندرية والمدير التنفيذى لوحدة الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد اهداف الوحدة وهى الوحدة المنوطة بالتعليم الإليكترونى داخل الجامعة حيث سيتم إنشاء وحدات فرعية لوحدة الإبتكارات التربوية بكل كلية، والتي ستعمل على إدارة منصات التعلم الإلكترونى وتطوير العملية التعليمية و العمل على مبادرات الوحدة مثل إنشاء المقررات المفتوحة واسعة الانتشار بأسم جامعة الإسكندرية لإعلاء تصنيف الجامعة، وجارى الآن تطوير مقررين فى مجال التحول الرقمى والتكنولوجيا البازغة وتطبيقاتها في كافة المجالات وفى مجال تمريض النساء والتوليد وللجامعة مقررين منشورين حاليا على منصة EgyMoocs.


كما وافق المجلس على تعديل قرار الجامعة بشأن ضوابط وقف القيد و الاعذار الأمتحانية في المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس او الليسانس ) وذلك فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، والتى تنص على أن " يجوز الإعتذار  عن دخول الامتحان في مقرر أو أكثر لسبب، يحدده مجلس الكلية أو مجلس الجامعة على ان يقدم طلب العذر خلال شهر من انتهاء الامتحانات، وفي حالة وجود ظروف قهرية تحول دون تقديم الطالب للعذر خلال هذه الفترة يقوم الطالب بالتقدم بالعذر حال انتهاء هذه الظروف وفي مدة لا تتجاوز عامين جامعيين بحد اقصى على أن يقدم المستندات الدالة على ذلك" مع السماح بمخاطبة جميع الكليات بحصر الطلاب الذين تقدموا بألتماسات  لقبول عذرهم عن العام الجامعي ۲۰۱۸ / ۲۰۱۹ درءا لهم من الفصل وإرسالها للجامعة للاعتماد، وتعتبر الموافقة جوازية ولمجلس كل كلية تقدير الأمور.


واستعرض وكلاء الكليات  خطة جداول الامتحانات بكل كلية خلال المجلس وتبين ان جميع الكليات ملتزمة بالخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ فى ظل الظروف الأستثنائية . وان الجامعة تضع نصب أعينها مصلحة الطالب ومراعاة كافة الظروف الراهنة ، وفقآ للإجراءات الاحترازية،وضمانً للتباعد الاجتماعى، وأن الكليات أكدت أن سعة اللجان انخفضت بنسبة  30 الى 40%  من سعتها الأساسية، بالإضافة لتوفير كافة ادوات التطهير والتعقيم للجان قبل وبعد كل لجنة امتحان.

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