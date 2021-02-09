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أخبار العالم

بعد التصريحات الصادمة لوزير المالية.. بيان عاجل من البنك المركزي الكويتي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:22 ص
البنك المركزي الكويتي
البنك المركزي الكويتي
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محمود نوفل
‏‎وجّه البنك المركزي الكويتي نصيحة للجميع "الوافدين والمواطنين" بتفادي استخدام الأوراق النقدية خلال هذه الفترة. 

وشدّد البنك المركزي الكويتي في بيان على ضرورة الاعتماد على حلول الدفع الإلكترونية المتنوعة. 

كان وزير المالية الكويتي، خليفة حمادة،  قد حذر في وقت سابق من قرب نفاذ السيولة في خزينة الدولة "صندوق الاحتياطي العام"، مشيرا إلى أن  المالية العامة للدولة والتي تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية تعاني من اختلالات هيكلية. 

وعلى الرغم من ذلك، أكد حماده  أن المركز المالي للكويت قوي ومتين لكونه مدعوم بالكامل من قبل صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نموًا مستمرًا بفضل جهود القائمين عليه، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية. 

وتعقيبًا على قرار وكالة فيتش، قال الوزير الكويتي، في بيان صحفي، "بتثبيت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند AA ولكن مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية أن من أهم أولوياتنا في السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة هو تعزيز السيولة في الخزينة". 

وأضاف: "نؤكد كما أكدنا في السابق على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامّة". 

ويعد تغيير وكالة فيتش للنظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية هو التخفيض الثالث من قبل وكالات التصنيف الائتمانية في خلال السنة المالية الحالية، وذلك حيال مخاوفها من نفاد السيولة في الاحتياطي العام، في حين تبحث الحكومة عددًا من الحلول الرامية لتعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام. 
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