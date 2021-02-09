موعد والتشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الليجا

يستضيف ريال مدريد نظيره خيتافي، اليوم الثلاثاء، في العاشرة مساء، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني "الليجا".









ويسعى ريال مدريد للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، لخطف المركز الثاني وتقليل فارق النقاط مع جاره أتلتيكو مدريد المتصدر.







ويفتقد ريال مدريد لجهود كل من، سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وألفارو أودريوزولا، ولوكاس فاسكيز، وإيدين هازارد، وإيدير ميليتاو، وتوني كروس.







وبحسب الصحف الإسبانية فإن التشكيل المتوقع لريال مدريد في مواجهة اليوم جاء كالتالي:



