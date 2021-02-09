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محافظات

المنيا تواصل جلسات الحوار المجتمعي مع المواطنين بقرى مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:55 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ان مراكز المحافظة تواصل عقد لقاءات الحوار المجتمعي، ضمن المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

حيث تستهدف المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى 192  قرية، بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، وهي مراكز "أبو قرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة تصل تقريبا الى 22 مليار جنية، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.

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أوضح الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتخفيف معدلات الفقر، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الأساسية، المقدمة في العديد من المجالات، والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والشباب والرياضة، والطرق). 

بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية، ووحدات الإسعاف، ورفع كفاءة الطرق، وشبكات الري من ترع، ومصارف، والتنمية الزراعية، والخدمات البيطرية.

وأضاف نائب المحافظ، انه تم تنفيذ عدد من جلسات الحوار المجتمعي مع أهالي القرى المستهدفة للتطوير بمركز ابوقرقاص، ضمن مبادرة حياة كريمة بالمجالس القريه لقري (ابيوها، وأبوقرقاص البلد، وبنى عبيد، وبنى موسى، ونزلة اسمنت)، حيث تم الاستماع لاحتياجات، ومقترحات الأهالي الفعلية، لتحديد مدى الأولوية لتلك المشروعات، من خلال التنسيق المتكامل مع كافة الجهات، والشركاء في العمل من الوحدة القروية، ومواطني القرية، ويتم تدقيق تلك الاحتياجات على أرض الواقع، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الصالح العام للمواطنين.

كان محافظ المنيا ونائبه قد عقدا ، جلسة حوارية مع أهالي قرية اتليدم بمركز ابوقرقاص ، ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي تجريها المحافظة مع أهالي القري المستهدفة للتطوير ضمن مبادرة حياة كريمة.
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