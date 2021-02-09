تحرير 3468 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات وغلق 404 مطاعم وكافيتريا بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، تواصل تنفيذ خطة متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك من خلال الحملات الميدانية اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة الحالة العامة داخل المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام ومواقف السيارات.





أعلن محافظ المنيا، ان مراكز المحافظة، ضبطت 3468 مخالفة لعدم ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، 18 مخالفة لمنشات لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة لتطبيق قرارات الغلق لـ 404 من المطاعم والمقاهي والكافتيريات لعدم الالتزام بنسب استيعاب المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد.





أضاف المحافظ، انه خلال الحملات تم فض 9 أسواق عشوائية بمركز بني مزار، كما تم فض 16 مناسبة من الافراح والعزاء بمركزي المنيا وبني مزار، بالإضافة الى انه تم غلق 5 مراكز من الدروس الخصوصية بمركزي مغاغه وسمالوط، وأكد المحافظ على استمرار جهود الوحدات المحلية في تحقيق الانضباط ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات الفورية.





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ومن جانبه قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ان مراكز المحافظة تواصل عقد لقاءات الحوار المجتمعي، ضمن المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





حيث تستهدف المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى 192 قرية، بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، وهي مراكز "أبو قرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة تصل تقريبا الى 22 مليار جنية، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.





أوضح الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتخفيف معدلات الفقر، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الأساسية، المقدمة في العديد من المجالات، والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والشباب والرياضة، والطرق).



