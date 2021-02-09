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فن

هيثم شاكر يعلن شفاءه من فيروس كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:57 م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
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ندى فكري
أعلن الفنان هيثم شاكر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن شفائه من فيروس كورونا المستجد.


وكتب  هيثم شاكر: "الحمد لله بعد ١٦ يوم من العزل المسحة الأخيرة سلبية، آسف أني ماقدرتش ارد على كل اللي حاول يطمئن عليا برسالة أوبإتصال وبشكركم جميعا على محبتكم واهتمامكم وربنا يشفي كل مريض".


يذكر أن هيثم شاكر كتب في وقت سابق عبر فيسبوك:  "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء وبالصحة فى القريب العاجل.


وتصدر هيثم شاكر مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل مصر، بعد حلقته في برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة ON E الفضائية.


وقام الفنان هيثم شاكر خلال لقائه ببرنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، بغناء أغنية لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد.


وجاءت الأغنية بعنوان " خلييك في البيت.. وبلاش بقى تنطيط  ..فيروس ومتفشي خروجات محبكتشي.. إتبطوا محدش ينزل.. وبلاش عيد ميلاد كارفور.. شغلك يخلص إجري و روح يا إما هتاخد الدور".
هيثم شاكر يعلن شفاءه من فيروس كورونا
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