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أخبار العالم

إعلان لمنظمة الصحة العالمية من ووهان حول أسرار كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:01 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي


كشف فريق التحقيق التابع لمنظمة الصحة العالمية، إنه لا دليل على وجود فيروس كورونا المستجد في ووهان قبل ديسمبر 2019، وفق ماذكرت صحف دولية.


وأكد فريق الصحة العالمية بالصين، إن المصدر الحيواني لفيروس كورونا لم يحدد بعد، وهو ما يزيد الأمور تعقيدًا بعدما سبق وذكر علماء إن الفيروس نشأ في الخفاش وانتقل منه إلى حيوان آخر في الغالب هو آكل النمل الحرشفي ومنه للإنسان.

قال ليانج وانيان ، رئيس الفريق الصيني ، في مؤتمر صحفي ، "لا يوجد مؤشر على انتقال فيروس سارس COV-2 بين السكان في الفترة التي سبقت ديسمبر 2019" ، مضيفًا أنه "لا توجد أدلة كافية لتحديد ما إذا كان الفيروس قد انتشر في المدينة قبل ذلك".

وقالت البعثة أيضًا إنها لم تعثر على الحيوان المضيف المسؤول عن نقل الفيروس إلى البشر.

كان انتقال العدوى من الحيوانات أمرًا مرجحًا ، ولكن حتى الآن "لا يزال يتعين تحديد مضيف العدوى.

وتأتي الإحاطة من فريقة التحقيق حول أصول COVID-19 بعد ما يقرب من شهر من الاجتماعات والزيارات الميدانية في مدينة ووهان الصينية ، حيث تم تحديد المرض لأول مرة.

وصل الفريق إلى ووهان في 14 يناير ، وبعد أسبوعين من الحجر الصحي ، زار مواقع رئيسية مثل سوق هوانان للمأكولات البحرية ، موقع أول مجموعة معروفة من العدوى ، وكذلك معهد ووهان لعلم الفيروسات .

وسعى أعضاء الفريق إلى كبح جماح التوقعات بشأن المهمة ، حيث قال عالم الحيوان بيتر داسزاك لرويترز الأسبوع الماضي إن أحد أهدافهم كان "تحديد الخطوات التالية لسد الفجوات".

قال عضو آخر في الفريق ، خبير الأمراض المعدية دومينيك دواير ، إن الأمر قد يستغرق سنوات لفهم أصول COVID-19 تمامًا.

ذكرت الولايات المتحدة إن الصين بحاجة إلى أن تكون أكثر انفتاحًا عندما يتعلق الأمر بمشاركة البيانات والعينات وكذلك السماح بالوصول إلى المرضى والطاقم الطبي وعاملي المختبرات. واتهمت بكين في وقت لاحق واشنطن بتسييس مهمة علمية.

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