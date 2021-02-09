ما بعد كورونا.. جامعة القناة تستعد لتنظيم مؤتمر شباب الباحثين

تنظم لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس ورشة العمل الثانية عشر التي ستقام إلكترونيا على برنامج ميكروسوفت تيمز، يوم الخميس المقبل، فى إطار الاستعداد لتنظيم الجامعه مؤتمر شباب الباحثين الثامن "رؤى مستقبلية.. ما بعد جائحة كورونا"، والذي سيقام إلكترونيا في الفترة من ٦ و٧ مارس المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد زكى حسين متولى رئيس جامعة قناة السويس.





يشرف على المؤتمر الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث (رئيس لجنة شباب الباحثين والمؤتمر) واشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين حامد - مقرر لجنة ومؤتمر شباب الباحثين الثامن.





ويمنح الحاضرين شهادة الكترونية مجانية بالمشاركة يتم إرسالها في خلال ثلاث أيام على الإيميل الذي يتم به تسجيل الحضور داخل الورشة، حيث يتم تسجيل الحضور داخل ورشة العمل عن طريق عمل سكان لكيو ار كود (QR Code) عن طريق الهاتف المحمول بواسطة أي برنامج مخصص لذلك.





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