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رياضة

إنجاز تاريخي غير مسبوق لـ ميار شريف في بطولة أستراليا المفتوحة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:28 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
حققت ميار شريف، إنجازا مصريا غير مسبوق، بعد أن تمكنت من هزيمة منافساتها الفرنسية كلوي باكي، بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة (5/7) و(5/7)، لتتأهل إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة.

وبفوزها في مباراة اليوم باتت شريف أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة.

كما أن الفوز يعتبر الأول لمصر في بطولة أستراليا منذ 1971، منذ انتصار مواطنها إسماعيل الشافعي في ذلك العام.

وهذا الانتصار هو الأول للاعب مصري أو لاعبة مصرية في البطولات الكبرى منذ إسماعيل الشافعي أيضا عام 1977.

وبتأهلها إلى الدور الثاني ضمنت شريف الحصول على 100 نقطة تضاف إلى تصنيفها العام، كما ستحصل على جائزة مالية قدرها 115 ألف دولار.
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