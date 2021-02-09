اكسري الروتين .. طريقة عمل البسلة بـ 4 وصفات غير تقليدية

تعد البسلة من اكثر الاكلات اللذيذة التى يعشقها الكبار والصغار وفى نفس الوقت تتمتع بمذاق مميز لامثيل له ولكن الكثير من السيدات لايعرفن اعدداها سوى بالجزر او شوربة الخضار.

نقدم لكم طريقة عمل البسلة بـ 4 وصفات غير تقليدية لـ نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سى بس سى سفرة.



طريقة عمل خرشوف محشى بسلة بالبشاميل





مقادير خرشوف محشى بسلة بالبشاميل

خرشوف

بصل مفروم

طماطم

بشاميل

جبنة موتزاريلا

بصل ثوم

بسلة

زبدة

زعتر جاف

ملح فلفل أسود





طريقة تحضير خرشوف محشى بسلة بالبشاميل





* شوحى البسلة فى الزبدة مع البصل والثوم المفروم والملح والفلفل والزعتر على النار و أضيفى الطماطم وقلبى





* رصى الخرشوف فى بايركس وضعى فوقة خليط البسلة و البشاميل والجبن وأدخليه الفرن حتى تمام النضج





طريقة عمل مكرونة بالعصاج والبسلة





مقادير مكرونة بالعصاج والبسلة

مكرونه

لحمة مفرومة

بصل

صلصة طماطم

بسلة مسلوقة زبدة قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة ملح فلفل أسود





طريقة تحضير مكرونة بالعصاج والبسلة





* إسلقى المكرونة فى الماء مع أضافة الملح والزيت ثم صفيها و قلبى اللحمة المفرومة فى الزيت والزبدة مع البصل





* أضيفى صلصة الطماطم والقرفة الناعمة والزنجبيل البوردة والملح والفلفل الأسود





* أضيفى البسلة المسلوقة وقلبى ثم أضيفى المكرونة للخليط وقلبى و صبى المكرونة فى طبق التقديم وزينيها بالبقدونس ثم يقدم.





طريقة بيتزا بالبسلة





مقادير بيتزا بالبسلة

2 كوب دقيق

كوب بسلة مسلوقة

ربع كوب زيت

رشة ملح

رشة سكر

ملعقة خميرة فورية

جبنة رومى





جبنة موتزاريلا زيتون أسود حلقات صلصة طماطم

ثوم

زيت

فلفل أسود





طريقة تحضير بيتزا بالبسلة





* قلبي الدقيق والخميرة والملح والسكر ثم ضيفى البسلة والزيت ثم الماء وقلبى حتى تحصلى على عجينة وإتركى العجينة حتى تتخمر.





* فى اناء اخر على النار امزجى عصير الطماطم والثوم والزيت والملح والفلفل الأسود ثم إتركى الخليط حتى تتسبك الطماطم





* إفردى العجينة وضعيها فى صينية مدورة ثم ضعى الصوص على العجبنة بعد أن يهدأ و ضيفى الزيتون والجبنة الرومى والموتزاريلا ثم أدخلى البيتزا الفرن حتى تمام النضج .





طريقة طاجن بسلة بالبيض





مقادير طاجن بسلة بالبيض

بسلة بيض سمنه

مرقة

بصل

ثوم

عصير طماطم

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير طاجن بسلة بالبيض

* يشوح البصل فى السمنة على النار مع الملح والفلفل الأسود و يضاف الثوم ثم البسلة ثم يضاف عصير الطماطم ومكعب المرقة





* يضب الخليط فى طاجن ويضاف البيض على الوجه ويرش بالملح والفلفل الأسود و يوضع الطاجن فى الفرن حتى تمام النضج ويقدم



