من الخلاف للصلح.. التفاصيل الكاملة لأزمة رامي صبري مع عزيز الشافعي وتامر حسين

حرص الفنان رامي صبري، على توضيح حقيقة أغنية "شكرًا" لـ عمرو دياب، مشيرًا إلى أن الأغنية لم تكن ملكه بشكل قانوني.

ورد الشاعر تامر حسين، قائلًا: "هو ده رامى صبرى اللى أنا أعرفه .. كان يهمنى توضيح الحقيقة للجمهور المحترم اللى تخيل اننا .. ممكن نعمل تنازل ل اى فنان أو ناخد مُقابل وندى الأغنية لمطرب أخر وكنت حزين ومأذى نفسيًا من الموضوع ده ..وحقك عليا لو إتكلمت فى البرامج ب حدة شوية".

وتابع قائلًا: "فى الكلام أو اتكلمت بلهجة مش لهجتى معاك ولا مع أى زميل بس ده من زعلى انك ماوضحتش كل ده ببوست وتبرء ذمتنا وسمعتنا واحنا فعلًا داخلين على أيام مُفترجه وفكل البرامج قلت انك أهم صوت فى جيلك ما انكرتهاش وربنا يوفقك ويكرمك ويبعد عن الجميع أى خلافات ومشاكل".

بينما اختتم حديثه قائلًا: "عايزين نفن ونسعد الناس المحترمة اللى .. بتثق فى ذوقنا فنيًا و نستغل الوقت فى النجاح وبس .. مش مستاهله خصام وزعل الناس بتموت وحصل خير .. وأسرتك الكريمة فوق راسى ومالهمش علاقة بمشاكلنا اللى انت بتورطنا فيها اون لاين .. حبيبى يارامي".

وقبل أن يصل لهذا الصلح، دار بين الثلاثي تامر حسين وعزيز الشافعي ورامي صبري خلاف كبير بسبب أغاني عمرو دياب، ونرصد من خلال هذا التقرير التفاصيل الكاملة لما حدث.





رامي صبري يفتح النار على عزيز الشافعي





هاجم المطرب رامي صبري الملحن عزيز الشافعي بعد أن أخذه منه لحن أغنية وأعطاها للهضبة عمرو دياب.





وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي، والموزع أغنية شكرا كده للي سبنا أغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".

ورد عزيز الشافعي عبر حسابه على "فيسبوك": "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا فى نجاح فنان وبيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز".

وتابع: "رغم إن كلامه كله مالوش أي أساس من الصحة، أحب دايما اشوفه ناجح وبيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي وقراري الشخصي اللي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني ونكتفي بنجاحاتنا".

وأنهى حديثه: "بعتذر للصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز ادي الموضوع أكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده وبالكلام المحترم اللي كتبه زميلي وشريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية #شكرا، أما بخصوص زي مانتي ف ممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد وتسألوه، وشكرا لحد كده".

ودخل على الخط تامر حسين الذي دافع عن عزيز الشافعي، وأكد أن ما قاله رامي صبري لم يحدث قائلا: "فيه تجني على حق عزيز الشافعي.. لن أقبل غير الاعتذار فى العلن عن كدبه غير أخلاقية، زى ما الغلط حصل فى العلن ومش عيب نعتذر فى الغلط مفيش كبير ع الغلط".





رامي صبري : شكرا





وقام الفنان رامي صبري بحذف المنشور الذي كان سببا في اندلاع الأزمة، وأكد في منشور آخر: "عمرو دياب فنان كبير وتاريخ عظيم وجمهور عظيم لا يقارن بأحد وأنا أحبه وأحترمه كتير".

وتابع رامى صبرى: "بوست الأغنية اللى نزلته أمس ليس له علاقة تماما بعمرو، إنما له علاقة بالملحن والشاعر المحترمين.. شكرا".

عزيز الشافعي يوضح كواليس أغنية شكرا





ووجه عزيز الشافعي إلى رامي صبري 5 رسائل نارية لخصت الأزمة والرد عليها وإنكار تلك الاتهامات:





- رامي صبري هو من رفض زي مانتي لأنه شعر بأنها لا تليق به واختار بدلا منها "حياتي مش تمام".





- أغنية " شكرا" لم تكن لـ رامي صبري، بل هو استمع لـ اللحن على كلمات أغنية "فرصة واحدة" في 2019 التي لم تطرح من الأساس، وعندما لم يصل مع الشاعر تامر حسين إلى حل مع رامي صبري ولم تعجبه التعديلات على تلك الاغنية، قمنا بصناعة أغنية شكرا التي من الأساس لم تعرض على رامي صبري.





- اللي بيبقى جدع مع الناس بيتهزق والفنانين كلهم عارفين مين عزيز الشافعي في الفلوس





- أنا مش هسكت ومش هقبل إهانة تاني ورامي صبري ليس صديقي.





- لن أرد الإساءة بالإساءة، وأرى أن رامي صبري فنان كبير ولكن لن أتعاون معه مجددا وكان ذلك طلبي من الأساس.

أغنية شكرا بصوت رامي صبري:





تحدى رامي صبري صناع أغنية "شكرا" وقام بغنائها، ولكن بموسيقى مختلفة عن الأغنية التي طرحها عمرو دياب.

ونشر الشاعر تامر حسين تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بعد أن نشر الفنان رامى صبرى فيديو له وهو يغنى أغنية "شكرا" للمطرب عمرو دياب.

وقال تامر: "الأغنية طالما نزلت رسمى يا شباب.. عادى جدًا أى حد من الفانز صوته حلو وبيعرف يغنى أو من زمايلنا المطربين والفنانين يغنيها ويعمل cover لأى أغنية بيحبها ده شىء يسعدنا مفيش أى مُشكلة تمامًا بالعكس نجاح للأغنية وربنا يزيد ويبارك ومستنى فيديوهات الأصوات الحلوة.. شكرًا".

أيمن بهجت قمر ينتقد رامي صبري وعزيز الشافعي: تأذيت نفسيا

وطالب الشاعر أيمن بهجت قمر بمحاسبة رامي صبري قانونيا لأنه قدم أغنية "شكرا" بصوته، وهو ما اعتبره انتهاكا لحقوق الملكية لـ عزيز الشافعي وأيمن بهجت قمر وشركة ناي، قائلا: "وإزاي رامي صبري يحط صوته على أغنية مش بتاعته".

وأضاف بهجت قمر: "أنا بطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقية ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي وشركة ناي يرفعوا قضية تعويض أغانينا مش مشاع لأي حد في دماغه حسابات بيصفيها لازم عقاب رادع للي يسمح لنفسه يحط صوته على عمل لا يملكه".

وتابع قمر: "لازم وقفة مع المصنفات الفنية ووزارة الثقافة ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان أي حد يرتدع"، هي مش سويقة وهو الأمر الذي دفع عزيز الشافعي للرد قائلا: "الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر تحياتي واحترامي، بضم صوتي لصوتك ومالناش سلطة قانونية في النقطة دي، لكن حاولنا كتير نقول للزملاء إن التصرفات دي ميصحش تطلع من ناس بتحترم المهنة وتحترم الأصول".

واستطرد: "طلعنا كلنا عالمسرح مرة واتنين وتلاتة واتهمنا بالزور واضطررنا نطلع وندافع عن نفسنا ودلوقتي فيه استباحة لتعب الناس وحقوقهم والموضوع ده قانونيا حق شركة ناي إحنا بقى اتأذينا كتير نفسيا وفوضنا أمرنا لله".

عزيز الشافعي يكشف حقيقة تقدمه بشكوى ضد رامي صبري





وكشف المؤلف والملحن عزيز الشافعي عن حقيقة ما تردد بشأن تقدمه بشكوى ضد الفنان رامي صبري لجمعية المؤلفين والملحنين، بسبب أدائه أغنية شكرا لعمرو دياب من ألحانه وكلمات تامر حسين.

ونفى عزيز الشافعي، في تصريح لـ "صدى البلد"، صحة ما تردد بشأن تقدمه بشكوى ضد رامي صبري، مشيرا إلى أنه لا يعلم نية شركة "ناي" للإنتاج الموسيقي حول هذا الأمر، وما إذا كانت ستتقدم بشكوى أم ستتجاوز الأمر.

رامي صبري: من يتجاوز في حقي سأقاضيه





قال الفنان رامي صبري، عبر خاصية "ستوري" على حسابه بـ"إنستجرام"، إن نقيب الموسيقيين، هاني شاكر، والمنتج مدحت العدل، هاتفاه؛ لينهيا الخلاف بينه وبين الملحن عزيز الشافعي، والشاعر تامر حسين.

وأكد الفنان رامي صبري، أنه سيقدر تدخل "شاكر والعدل" وينسى ما مضى، ولكن إذا تجاوز أحد مرة أخرى في حقه؛ سيقوم برفع دعوى قضائية ضده.

تامر حسين يهاجم رامي صبري لهذا السبب

هاجم الشاعر تامر حسين المطرب رامي صبري مرة أخرى بعد أن نشر الأخير أنه سيقاضي من يتجاوز في حقه، وجاء ذلك رغم تدخل نقيب الموسيقيين هاني شاكر حل الأزمة.

وكتب تامر حسين:"عرفتوا مين بيغير الواقع، وبيعكس الصورة، وبيصغر الناس المحترمة الكبيرة، اللى اتوسطوله عشان غلطان، ومتجاوز وقليل الحيله، الجمهور المحترم عرف فرق الُرقى، والعقليات شوفتوا الكبر والجهل بالقانون، عرفتوا كل ما الموضوع يتقفل، مين اللى عايز يستغله لـأ الأسوأ، ومصمم ع الخساير !