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فن

بعد أدائه أغنية شكرا.. عزيز الشافعي عن رامي صبري: تأذينا نفسيًا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:03 ص
عزيز الشافعي و رامي
عزيز الشافعي و رامي صبري
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شروق ابراهيم
مازالت أزمة أغنية " شكرا" للفنان الكبير عمرو دياب متصدرة المشهد بعدما زعم الفنان رامي صبري أنها كانت أغنيته في الأساس موجها الاتهام للملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين أنهما قاما بسحب الأغنية منه لصالح الهضبة. 

وطالب الشاعر أيمن بهجت قمر بمحاسبة رامي صبري قانونيا لأنه قدم اغنية " شكرا" بصوته ، وهو ما اعتبره انتهاك لحقوق الملكية لـ عزيز الشافعي وايمن بهجت قمر وشركة ناي. 

وهو الأمر الذي دفع عزيز الشافعي للرد قائلا :" الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر  تحياتي واحترامي ،بضم صوتي لصوتك ومالناش سلطة قانونية في النقطة دي ، لكن حاولنا كتير نقول للزملاء إن التصرفات دي ميصحش تطلع من ناس بتحترم المهنة وتحترم الأصول". 

واضاف :"طلعنا كلنا عالمسرح مرة واتنين وتلاتة واتهمنا  بالزور واضطررنا نطلع وندافع عن نفسنا ودلوقتي فيه استباحة لتعب الناس وحقوقهم  والموضوع ده قانونيا حق  شركة ناي احنا بقى  اتأذينا  كتير نفسيا و فوضنا أمرنا  لله ". 

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