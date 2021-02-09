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اقتصاد

خبير اقتصادى: مصر ستشارك في إعمار العراق.. والنفط يخدم الجانبين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:36 م
رشاد عبده، الخبير
رشاد عبده، الخبير الاقتصادي
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هاجر رزق
اتفقتا مصر والعراق على تنفيذ آلية "النفط مقابل الإعمار" منذ أكتوبر الماضي، بحيث تقوم مصر بالمشاركة في المشروعات التنموية في مجالات الكهرباء، والبنية التحتية، الصناعة، التعدين، النقل، ومشروعات الطرق وغيرها في مقابل استيراد النفط من العراق. 

وحول الأمر قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الاتفاقية مفيدة جدا للطرفين ومن شأنها أن تضمن مكاسب كبيرة لكلا الدولتان. 

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وأضاف "عبده"، أن مصر تستطيع الوفاء بوعودها للجانب العراقي بما لديها من خبراء في مجالات الكهرباء والنقل والبنية التحتية وغيرها من المجالات المتفق عليها وتستطيع المشاركة بقوة في مشروعات التنمية العراقية، موضحا أن الجانب العراقي مستفيد بشكل كبير من الاتفاقية، حيث أن مصر تستطيع ان تحل محل إيران التي تعتمد عليها العراق بشكل كبير في مجال الكهرباء  بإنشاء محولات ومحطات كهربائية بشكل احترافي، كما تستطيع ايضا المشاركة في اصلاح ما افسدته الحروب الداخلية وأعمال "داعش".

وأكد رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية على استفادة مصر ايضا من الاتفاقية، فالمشروعات الاقتصادية على حد قوله يكسب منها جميع الاطراف فالجانب المصري مستفاد بتشغيل الشباب وضمان مشروعات ضخمة لشركات المقاولات فضلا عن العملة الاجنبية التي تعزز الاحتياطي النقدي المصري. 

ويذكر أن البلدان وقعا على 15 اتفاقية تضمن الكثير من المشروعات.
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