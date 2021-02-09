السكة الحديد تخفض أسعار تذاكر بعض قطاراتها بشكل مؤقت .. تفاصيل

وأصدرت الهيئة القرار الذي حصلت "صدى البلد" على نسخة منه تحت رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بالتخفيض بعد موافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل على تخفيض مؤقت للقطارات من القاهرة الى محافظات الوجه البحرى، والسماح لحاملي الاشتراكات باستخدام القطار بعد حجز مقعد من مكتب التذاكر ودفع فرق الدرجة.

يذكر أن هيئة السكة الحديد تستعد لاستقبال دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها خلال الأيام المقبلة، حيث تستقبل الهيئة دفعات شهرية من الصفقة الأكبر في تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريًا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.





ووصل حتى الآن 227 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية "عادية" ضمن التعاقد مع شركة "ترانسماش هولدينج" الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.





وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة" و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.